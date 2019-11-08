Хорошенькие: Юрий Горбунов и Лилия Ребрик улетели вдвоем в Одессу

Юрий Горбунов и Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Творческая пара готовится к очередному выступлению

Юрий Горбунов и Лилия Ребри заинтриговали поклонников совместной поездкой в Одессу. При этом звездные друзья улетают только вдвоем - без своих не менее известных супругов. Напомним, что супруга Горбунова - именитая телеведущая Катя Осадчая. Муж Ребрик - хореограф Андрей Дикий, с которым они познакомились на Танцах со звездами! Лилия и Юрий долго не держали интригу и рассказали поклонникам о цели совместного путешествия.

Как выяснилось, в Одессе состоится театральное выступление по Чехову, где главными актерами выступают Лилия и Юрий.

“Одеса-мама , зустрічай! Сьогодні граємо Чехова в українському театрі ім. Василька О 19.00)) Одесити, приходьте!” - призывает Ребрик.

“Одеса чекає! Сьогодні граємо Чехова - Два анекдоти на вечерю!” - дополнил Горбунов.

При этом пара опубликовала на своих страничках в сети instagram селфи. Если Лилия успела сфотографироваться с коллегой в аэропорту. То Горбунов сделал фото на борту самолета.

Лилия Ребрик и Юрий Горбунов летят на спектакль в Одессу

Поклонники Юрий и Лилии также поспешили прокомментировать их новые фото:

“Так хочется посмотреть этот спектакль”

“Була на цій виставі, це було Вауууу! Ви неймовірні! Рекомендую”

“Как вы выдерживаете такой темп! Сегодня здесь ,завтра - там! Молодцы! Здоровья вам, успехов во всём!”

“Это было очень круто в Черкассах. Спасибо большое!!”

“Это с вами Лилия Ребрик?!”

Скриншот комментариев: .instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ране восхитительная lady in red Лилия Ребрик покорила роскошным нарядом для новогодней ночи.