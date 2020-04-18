Такие хорошенькие! Потап очаровал счастливым фото с сыном-красавчиком

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер показал подросшего сына Андрея

Потап не так часто проводит досуг с сыном Андреем, как ему хотелось бы – тотальная занятость, концерты, записи, гастроли и деловые встречи отбирают львиную долю времени у продюсера. Он признается, что раньше очень баловал мальчика при встрече и покупал ему, что тот хотел. Но потом рэпер нашел другой подход к Андрею и поделился своим воспитательным лафхаком для родителей школьников. Он рассказал, как стимулирует сына хорошо учиться и что предлагает ему взамен. Так, фото Потапа и Андрея хоть и нечасто появляются на странице продюсера, зато всегда вызыают неизменное умиление у поклонников.

Похоже, даже карантин не стал помехой для встречи папы с сыном, хотя, возможно, это кадр из личного архива артиста. Потап показал счастливое фото с улыбчивым мальчиком, сделанное в домашней обстановке. Подписал он кадр весьма оригинально: "Шалопаи".

Потап и Андрей разместились на диване. Мальчик обнял отца и широко улыбнулся на камеру. Кстати, поклонники рэпера не раз отмечали, что его сын – копия мамы, продюсера Ирины Горовой.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

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Копия мама

Малой на маму похож

Такой cынулик красивый

Гарний у вас хлопчик!

Глаза папы

Такие хорошие

Вауу красивый

Очень хорошенькие, мальчики!

Классные

Дети- это наше все! Самое лучшее, что нам подарила Вселенная! А сын –красавчик

Такой красивый ребенок

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Потап высказал свое мнение по поводу обнаженных фото жены Насти Каменских. Он отметил, что позволяет супруге все, потому что уверен в своих чувствах к ней.