Холостяка Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании
Певица Злата Огневич стала героиней второго сезона реалити "Холостячка". Съемки шоу уже идут и артистка успела побывать на свиданиях с претендентами на ее сердце. Так что исполнительница поделилась с поклонниками, как не стоит вести себя на первой встрече - если не хочешь, чтобы она стала и последней.
Забавными лайфхаками и эффектным фото Злата поделилась в своем Instagram.
На снимке Холостячка запечатлена сидящей на высоком стуле в оригинальном мини-платье с корсетом пудрового оттенка. Она собрала волосы в гладкий хвост и сделала нюдовый макияж.
Злата Огневич покорила соблазнительным образом в корсетном платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Злата с юмором дала советы девушкам, которые не хотят идти с парнем на второе свидание.
"Первое свидание. Вот несколько лайфхаков от меня, как нужно себя вести на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним:
- увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях!
- спеть ему песенку “Santa baby”, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: "Это моя любимая песенка"
- называть его пупсик, сладкий, котёнок, чтобы слышали остальные
- громко смеяться, легко похрюкивая
- одолжить у него деньги", - предложила свои лайфхаки Огневич.
Подписчики певицы написали немало своих вариантов, как избавиться от парня на первом свидании, а также искупали Злату в комплиментах.
- Много и подробно рассказывать о себе и чем занимаешься, говорить долго до его первого храпа.
- Швидко побачимо, Злата, як ти застосуєш ці секрети в спілкуванні одразу з 25 холостяками. Впевнена - буде цікавий сезон
- С такой девушкой я сходил бы на свидание
- Злата, вы невероятно красивая
- Прекрасна
- Ти синонім краси
- Шикарные ноги, Zlata, красотка
- Какая симпатичная красивая девушка
- Неймовірна
Напомним, всплыли фото со съемок новой "Холостячки". Кавалеры уже удивляют Злату Огневич. При этом Злата призналась, что очень волновалась перед встречей с участниками. В итоге, первая вечеринка превзошла все ее ожидания.