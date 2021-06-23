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Холостяка Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании

Новина українською →
Среда 23 июня 2021 16:28
Холостяка Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Певица Злата Огневич стала героиней второго сезона реалити "Холостячка". Съемки шоу уже идут и артистка успела побывать на свиданиях с претендентами на ее сердце. Так что исполнительница поделилась с поклонниками, как не стоит вести себя на первой встрече - если не хочешь, чтобы она стала и последней.

Забавными лайфхаками и эффектным фото Злата поделилась в своем Instagram.

На снимке Холостячка запечатлена сидящей на высоком стуле в оригинальном мини-платье с корсетом пудрового оттенка. Она собрала волосы в гладкий хвост и сделала нюдовый макияж.

Холостяка Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании

Злата Огневич покорила соблазнительным образом в корсетном платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата с юмором дала советы девушкам, которые не хотят идти с парнем на второе свидание.

"Первое свидание. Вот несколько лайфхаков от меня, как нужно себя вести на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним:

  • увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях!
  • спеть ему песенку “Santa baby”, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: "Это моя любимая песенка"
  • называть его пупсик, сладкий, котёнок, чтобы слышали остальные
  • громко смеяться, легко похрюкивая
  • одолжить у него деньги", - предложила свои лайфхаки Огневич.

Подписчики певицы написали немало своих вариантов, как избавиться от парня на первом свидании, а также искупали Злату в комплиментах.

  • Много и подробно рассказывать о себе и чем занимаешься, говорить долго до его первого храпа.
  • Швидко побачимо, Злата, як ти застосуєш ці секрети в спілкуванні одразу з 25 холостяками. Впевнена - буде цікавий сезон
  • С такой девушкой я сходил бы на свидание
  • Злата, вы невероятно красивая
  • Прекрасна
  • Ти синонім краси
  • Шикарные ноги, Zlata, красотка
  • Какая симпатичная красивая девушка
  • Неймовірна

Напомним, всплыли фото со съемок новой "Холостячки". Кавалеры уже удивляют Злату Огневич. При этом Злата призналась, что очень волновалась перед встречей с участниками. В итоге, первая вечеринка превзошла все ее ожидания.

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Злата Огневич Холостячка
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