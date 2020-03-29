Холостяк-9 с невестой высказались о переносе свадьбы и кризисе в отношениях

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Пара честно ответила на вопросы поклонников

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная и невеста 21-летняя Дарина Квитова самоизолировались после спешного прилета из США, где пара должна была изучать английский в языковой школе. Но карантин и известие о закрытии украинских границ заставила парочку искать билет на ближайший рейс и возвращаться домой. Ранее Никита сделал Даше предложение во время зимнего отпуска на Бали и девушка ответила "да"! После чего стала активно готовиться к свадьбе, но будет ли перенесено торжество и как пара справляется с ссорами и мелкими конфликтами на бытовой почве, они рассказали в Instagram.

Влюбленные решили воспользоваться свободным временем и записать ответы на вопросы поклонников. На своих страничках Никита и Даша разместили блиц-интерью, в котором раскрыли всю правду о своей паре.

Так, девушка признала, что ужасно расстроиться, если свадьбу придется перенести из-за карантина.

"Я на самом деле очень буду печалиться, если перенесут свадьбу. У нас уже есть место проведения, у меня сшиты два платья, есть пригласительные с напечатанным числом (23 мая), лежат обручальные кольца, есть ведущий фотограф…" - рассказала она.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

"Все будет масштабно – прилетают родственники из других стран, из Европы. Некоторые моменты под вопросом, но мы надеемся, что до середины мая все успокоится", - поделился своим оптимизмом Никита.

Пара решила не заключать брачный контракт, ведь в их случаи союз строится на чувствах и доверии. Даша хотелось бы взять фамилию мужа, Никита поддержал идею и одобрил ее желание.

Как и у всех пар, у экс-"холостяка" и его невесты случаются ссоры и конфликты, причем в большинстве своем на бытовой почве.

"Все мелкие ссоры и недопонимания возникают, если мне, например, не понравилось, каким тоном мне ответили. Я утром просыпаюсь и меня лучше не трогать. Я немножко злая и мне необходимо 15-20 минут, чтобы прийти в себя. Допустим, вчера мы проснулись, я не успела умыться, как Никита говорит: "Нам нужно разобрать шкаф. Нам надо то сделать, и то". Я говорю: "Любимый, дай мне прийти в себя!" - со смехом рассказывает девушка. "В первую очередь надо ставить отношения в приоритет. Если хотите с человеком прожить жизнь, то зачем растрачиваться на долгие обиды?" - философски подходит к отношениям она.

По словам Никиты, первый кризис в отношениях пары был на этапе просмотра проекта "Холостяк". "У нас также был кризис после окончания проекта в эфире. Мы уже жили вместе, но мы чуть не расстались", - разоткровенничалась Даша.

У влюбленных есть нерушимое правило - при любом конфликте надо брать себя в руки и работать над отношениями, не демонстрировать раздоры на публику.

Также Никита и Даша опровергли слухи о том, что были знакомы еще до проекта "Холостяк-9". "Было бы круто, если бы мы познакомились с Дашей до проекта "Холостяк", но тогда бы не случилось проекта. До программы мы не были знакомы, мы впервые увидели друг друга на шоу. Что удивительно, у меня есть прекрасные друзья Лера Бородина и Сабина Мусина (владелицы популярной сети бьюти-баров – прим. ред.), и вместе с ними долго работала Даша. Я приходил в бьюти-бар, был у них в офисе, но никогда не встречал Дашу. Даша рассказывала, как мы могли встретиться на съемке, но она не приехала", - поделился удивительной историей из жизни шоумен.

Также счастливый Никита признался, что никогда не любил сильнее, чем сейчас.

Напомним, что победительница Холостяк-9 Дарина Квиткова поделилась советами об отношениях на все случаи жизни.