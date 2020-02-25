Холостяк 9 с невестой полетали над Рио-де-Жанейро на вертолете: захватывающие дух кадры

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Очаровательная пара продолжает изучать красоты Бразилии

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова обожают путешествовать и открывать для себя новые места. Не успели они вернуться с Бали, где как раз и состоялось романтическое предложение руки и сердца, как вскоре вновь отправились в путь - на этот раз в Бразилию, чтобы побывать на знаменитом на весь мир карнавале. Яркими фото и видео с открытия они уже поделились в сети и сейчас продолжают изучать такой разный и интересный город Рио-де-Жанейро.

Никита и Даша решили по полной насладиться его живописными красотами и заказали себе экскурсию на вертолете, чтобы взглянуть на Рио с высоты птичьего полета. Захватывающими дух кадрами счастливые влюбленные поделились на своих Instagram-страничках.

Квиткова опубликовала короткий видеоролик, на котором видно знаменитую статую Христа-искупителя среди облаков.

"Я просто оставлю это здесь, можно?" - лаконично написала девушка.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин в Бразилии (instagram.com/kvittkova)

Ее жених поделился более длинным видео с разнообразными видами на город, а также снял любимую в кабине вертолета.

"Рио— самая красивая песочница в мире. Мои эмоции взлетели выше ста. Пишите и о своих, после этого просмотра видео", - прокомментировал экс-Холостяк.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин в Бразилии (instagram.com/nikitadobrynin)

Ранее он также рассказал о своих впечатлениях от колоритного города.

"Когда ехал сюда, представлял себе Рио фестивальным танцполом и криминальным миром из «Города Бога». И отчасти все оно так: громкие крики и танцы на каждом шагу, самба и яркие костюмы по всему городу. Рио— это огромная жаркая песочница. Кариокас (так себя называют местные жители) на пляже появляются чаще, чем дома. Это не то что культ, это стиль жизни.

Мы живем на пляже Копакабана и это классика: линия белоснежного песка шириной 300 метров, которая уходит вдаль на несколько километров. Каждый второй предмет на пляже— мяч, каждый третий на этом пляже— Роналдиньо", - поведал шоумен.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин в Бразилии (instagram.com/kvittkova)

Напомним, невеста Холостяка 9 Даша Квиткова засветила тату в необычном месте на отдыхе в Бразилии.