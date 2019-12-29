Холостяк 9 и его избранница рассказали, как будут встречать Новый год 2020

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Главное для пары - быть в эту ночь вместе

После окончания 9 сезона проекта Холостяк его главный герой Никита Добрынин наконец смог перестать скрывать отношения с его победительницей - посколько съемки проходили раньше, чем шоу вышло в эфир, некоторое время паре приходилось скрытничать, чтобы сохранить интригу. Сейчас они уже больше года вместе и очень счастливы, хотя и признаются, что без ссор не обходится - однако долго они не могут злиться друг на друга и быстро идут на примирение. В интервью для сайта СТБ влюбленные рассказали, как они планируют встречать Новый год 2020.

К слову, это будет уже второй Новый год вместе для Даши и Никиты. По словам ведущего, им очень хотелось бы побыть только вдвоем, но из-за его работы так не получится.

"Нам бы хотелось провести этот Новый год исключительно вдвоем, не отвлекаясь ни на кого. Однако моя работа связана с праздничной жизнью и мероприятиями. Я буду работать в новогоднюю ночь. Мы постарались устроить все так, чтобы Даша была рядом. Естественно, она будет отдыхать. Но главное, что мы будем вместе", - поделился экс-Холостяк.

Что касается подарков, эти двое любят удивлять другу друга.

"У нас есть подарки, которые мы заранее обсуждаем. Допустим, билеты на концерт. Но зачастую — это сюрпризы!" - отметила Даша.

"В основном у нас спонтанные подарки без повода. В целом стараемся делать сюрпризы и не привязываться к каким-то датам. Желания удивлять намного больше, чем праздников в году", - добавил ее любимый.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин также рассказал, какой подарок от избранницы запомнился ему больше всего.

"Даша устраивает фото-девичники, собирает девочек и путешествует вместе с ними. Недавно они летали в Рим. Тогда я наблюдал за поездкой и хотел присоединиться. Узнав об этом, Даша на следующий день прислала мне билеты. Тогда она сама организовала нашу поездку, показала самые красивые места. Кстати, в этой поездке появилось правило трех "п": паста, пицца, песто. Самые ценные подарки связаны с поездками. И это не сравнится ни с чем, ведь важно ездить смотреть и узнавать мир. Поэтому мы стараемся вкладывать в свое образование и путешествия", - признался Никита.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

А уже в январе паре предстоит новое путешествие - они решили улететь погреться к океану.

"Мы хотим в январе улететь на Бали минимум на три недели. В планах поездить, посмотреть остров. Летим вдвоем, но, как оказалось, туда летит много наших знакомых. Поэтому это прекрасная возможность встретиться с ними там", - раскрыл планы мужчина.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова рассказали, как девушка попала в передрягу с только купленным авто.