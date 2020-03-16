Холостяк-10 второй выпуск: сразу три участницы покинули проект (фото)

Участницы проекта Холостяк-10 (фото: СТБ)

Кто же покинул проект Холостяк-10 на этой неделе – читайте в материале

13 марта на СТБ вышел второй выпуск романтического реалити Холостяк-10. Главный герой проекта – 34-летний пилот Макс – пригласил одну из участниц на первое индивидуальное свидание сезона. Кроме того, Холостяк провел время с 8 девушками, с которыми не успел пообщаться на Первой вечеринке.

Для участниц неделя началась неожиданно – еще не успев заехать в дом, восемь из них отправилось на групповое свидание с Холостяком. Девушкам предстояло провести время на картинге. Каждая из них получила возможность принять участие в небольшом соревновании – проехаться на автомобиле вместе с Максом. Управлял машиной сам Холостяк, однако с завязанными глазами. Задачей девушек было – направлять его в нужную сторону и быстрее добраться к финишу. Для этого им необходимо было сосредоточиться и правильно давать команды мужчине.

Быстрее всего Максу удалось преодолеть дистанцию вместе с Леной. Она получила особенный подарок – чековую книжку желаний. Но вот роза досталась другой девушке – Кристине, которая не гналась за призом, а наоборот пыталась больше времени провести с Холостяком.

Лена

Во время свидания на картинге Макс попрощался с эффектной Лерой. Холостяк отметил, что девушка вела себя довольно капризно и проявляла недовольство в простой ситуации.

Лера

На первом индивидуальном свидании посчастливилось побывать Наташе, которая ранее отметила, что приветствует спонтанность. Холостяк запомнил слова девушки и не упустил возможность в очередной раз удивить ее неожиданным поступком. В этот раз Макс приехал в дом девушек и просто увез Наташу на свидание. Прошло оно в одном из торговых центров столицы. Паре нужно было выполнить несколько заданий за ограниченное количество времени, а именно: подобрать одежду для свидания друг с другом, а также позаботиться о совместном времяпровождении. Но делать это им пришлось порознь.

Наташа и Макс

Для свидания с Холостяком девушка выбрала парашютный костюм, чем приятно удивила Макса. Вечер завершился романтично, и Наташа поучила розу.

Однако не всем девушкам так повезло. Две участницы вынуждены были покинуть проект во время Церемонии роз. Холостяк попрощался с Леей и Леной.

Лея

На вопрос Макса, льстит ли Лее, что на ее яркую внешность все обращают внимание, она ответила: «Знаешь, во мне будто два человека. С одной стороны, мне уже хочется быть женой, завести детей, чтобы на меня никто не смотрел. С другой – становится со временем скучно. Что это я такая красивая буду сидеть дома».

«Меня не покидало ощущение, что это не последний проект, на который она пришла, чтобы показать себя», – признался Холостяк.

Лена же не спешила действовать, имея все козыри в руках – ключ от квартиры Макса и чековую книжку желаний.

Не пропустите, как будут развиваться отношения Макса с остальными участницами, уже в следующую пятницу, 20 марта в 19:00, на СТБ!