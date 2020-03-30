Холостяк-10 в Таиланде: проект неожиданно покинула одна из сильнейших участниц

Холостяк 10 в Таиланде (фото: СТБ)

Четвертый выпуск Холостяка был страстным

27 марта зрители телеканала СТБ увидели четвертый выпуск романтического реалити Холостяк-10. Главный герой – 34-летний пилот Макс – вместе с участницами отправился в солнечный Таиланд, где чувства и эмоции разбушевались еще с большей силой! С кем у Холостяка произошло сближение, а кто покинул проект на этой неделе – читайте в материале!

На первое индивидуальное свидание в Таиланде Макс пригласил самую скромную участницу – Кристину. Холостяк решил сделать для нее особенный сюрприз – подарить украшение. Пара отправилась в одну их самых больших ювелирных фабрик Азии, где Кристина смогла выбрать себе изделие по душе.

«Мне было неловко от того, что это достаточно дорогостоящий подарок. Мне никогда таких не делали. Я немного смутилась в этот момент», – призналась участница.

Но прежде чем приобрести украшение, паре нужно было ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них появилась возможность получить скидку на выбранное ювелирное изделие и понять, насколько схожи их ценности и интересы. Среди вопросов были: «желанный пол первенца?», «какой питомец будет жить в доме?», «как отпразднуете Новый год?» и другие. В итоге пара получила 25 процентов скидки.

«Это отличный результат для начала, потому что у нас только первое индивидуальное свидание», – отметила Кристина.

А уже вечером между Холостяком и девушкой произошел откровенный разговор, который завершился купанием в бассейне и страстным поцелуем.

«Мне этого захотелось. Мы не стали сдерживать друг друга», – признался Макс.

Кроме того, Холостяк пригасил на групповое свидание Алину, Олю и Юлю. Повод для встречи – день рождения друга Макса. Однако, собираясь на праздник, девушки даже не догадывались, что именинник – маленький слоненок!

«Этот слоненок у меня ассоциируется с маленьким ребенком», – отметил Макс.

Холостяку хотелось увидеть, каким будет поведение девушек в нестандартной для них ситуации, ведь Алине, Оле и Юле пришлось не только играть со слоненком, но и убирать за ним и даже мыть.

«Там стоял такой аромат! Особенно, когда жарко. И везде эти лепешки», – возмутилась Юля.

Групповое свидание закончилось ужином, и каждая девушка поучила возможность пообщаться с Максом тет-а-тет.

Юля

А уже вечером на вилле после прохождения нескольких тайских обрядов, направленных на освобождение он негативных воспоминаний и эмоций, Холостяк провел Церемонию роз. Проект покинула Юля.

«Жизнь состоит не только из красивых моментов. Я не уверен, что в сложных ситуациях ты будешь рядом со мной. К сожалению, вчера я не увидел в тебе уверенности как в партнере», – обратился Холостяк к участнице.

Макс и Юля

Как будут развиваться отношения Макса с остальными девушками – смотрите каждую пятницу в романтическом реалити «Холостяк» в 19:00 на СТБ!