Холостяк-10 шестой выпуск завершился самым громким скандалом за весь сезон

Холостяк 10 (фото: СТБ)

Седьмой выпуск шоу Холостяк-10 состоится уже в эту пятницу, 17 апреля

Экватор проекта СТБ Холостяк-10 – и страсти накаляются! В 6 выпуске состоялось два индивидуальных свидания и одно групповое. Впервые за всю историю проекта на свидании прыгнули с парашютом. Но на этом экстрим не закончился. Кто получил несчитанное количество роз от Макса? И из-за кого девушки устроили самую громкую Церемонию?

Несмотря на то, что участницы желают ходить только на индивидуальные свидания, Аня и Даша не огорчились, узнав о групповой встрече. Втроем они отправились ловить рыбу, а после – готовить улов. Холостяку удалось пообщаться с каждой девушкой лично. С Аней они обсуждали прошлые отношения. В разговоре Макс признался, что пережил предательство, прощать которое не готов. А Аня вновь вспомнила отношения, в которых стала жертвой рукоприкладства.

И если с Аней Макс затронул тему прошлого, то с Дашей обсуждал будущее. Холостяк охарактеризовал качества своей идеальной женщины: «Она должна быть доброй, верной, честной, умной и красивой, но это как приятный бонус».

А вот Дане посчастливилось отправиться на индивидуальное свидание. Впервые за всю историю проекта «Холостяк» пара прыгала с парашютом. Несмотря на страх, Дана решилась на отважный шаг, чтобы совершить нечто незабываемое вместе с Холостяком. После приземления в состоянии эмоционального всплеска девушка поцеловала Макса и сравнила прыжок с интимной близостью.

Макс и Дана

На второе индивидуальное свидание наконец-то посчастливилось пойти Оле. Встреча прошла в веревочном парке. Смелая Оля приняла всю отвагу на себя и без какой-либо сложности прошла все этапы.

«Мне кажется, она, сама того не понимая, старается сохранить картинку сильной и независимой женщины. Свидание проходило немного не так, как я ожидал. Но в любом случае на каждой площадке Олю ожидал сюрприз в виде розы. Каждая роза символизировала какое-то качество, которое я вижу в ней», – отметил Макс.

Вскоре Оля поняла, что не дает Максу проявить свою обходительность по отношению к ней. Поэтому позволила себе довериться мужчине и пропустить его вперед.

«Нужно быть женщиной и расслабляться. Можно и нужно доверять! И пусть я не умею быть слабой. Но для меня было очень важно услышать от Макса слова поддержки», — призналась Оля.

Девушка вернулась на виллу с охапкой белых цветов и заветной красной розой от Макса.

Неожиданно для всех завершение шестой недели стало самым громким и скандальным за весь сезон! Во время Церемонии роз все девушки получили цветы, последний выбор был между Аней и Дашей. Холостяк вручил цветок Ане, а Дашу предложил провести. Однако не домой, а к бассейну. Макс услышал пожелание участницы искупаться и решил его реализовать. Вечер закончился страстным поцелуем, который неожиданно увидели остальные девушки.

Макс и Даша

Несмотря на скандальное завершение Церемонии, Даша осталась с розой. А соперницы — со слезами, обидами и непониманием.

В 6 выпуске ни одна участница не покинула проект. Макс пообещал уже на следующей неделе поговорить с каждой лично. Что ждет их дальше – смотрите в 7 выпуске реалити «Холостяк-10» на СТБ в пятницу, в 19:00!