ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холостяк 10 шестой выпуск: Макс и Дана прыгнут с парашютом

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 15:21
Холостяк 10 шестой выпуск: Макс и Дана прыгнут с парашютом
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Шестой выпуск романтического реалити покажут 10 апреля

В эту пятницу, 10 апреля в 19:00, на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити Холостяк-10. На индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей навсегда распрощаться со страхом экстрима. В этот день девушка полностью раскрепостится и поддастся своим чувствам. Подробности захватывающего свидания – в анонсе.

В предыдущем выпуске Дана дала понять Холостяку, что с экстримом она на «вы». Но несмотря на боязнь, девушка все же решилась спуститься с самой крутой горки в аквапарке. Тогда участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда экстремальнее!

«Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание. После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом», – поделится планами Макс.

Холостяк 10 шестой выпуск: Макс и Дана прыгнут с парашютом

Холостяк 10 шестой выпуск: Макс и Дана прыгнут с парашютом

Макс и Дана

Узнав об идее свидания, Дана очень испугается: «Все, что связано с экстримом – это не мое. Я в жизни ничего такого не пробовала».

Однако девушка доверится Холостяку и согласится на его предложение. Более того, вместе с боязнью экстрима Дана попрощается и со стеснениями. Она выскажет Максу потайные желания и больше не будет сдерживать своих чувств… Неужели между парой произойдет близость? Не пропустите одно из самых смелых и страстных свиданий сезона!

Кроме того, участницы продолжат погружаться в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии. Девушек ждет мастер-класс по тайскому танцу от местной жительницы.

«Это моя профессия и мое хобби. Это вообще мое все!» – обрадуется предложению Настя.

Холостяк 10 шестой выпуск: Макс и Дана прыгнут с парашютом

А результаты своей работы участницы продемонстрируют Максу уже на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!

Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 10 апреля в 19:00, на СТБ!

Нужно идти на жертвы: жена Влада Ямы откровенно высказалась о ревности к партнершам мужа Сделал бы даже сейчас: Артем Пивоваров ради любимой залез на столб
Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь