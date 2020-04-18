Холостяк-10 седьмой выпуск завершился настоящей истерикой неожиданно выбывшей участницы

Участницы шоу Холостяк (фото: СТБ)

Макс Михайлюк попрощался с еще одной девушкой

7 выпуск романтического реалити СТБ Холостяк-10 запомнился как один из самых эмоциональных. Макс попрощался с двумя участницами, одна их которых явно не была готова покинуть проект. Эмоции, слезы, обиды и даже… осуждение других. Чем запомнился выпуск – читайте в материале.

Участницы и Макс вернулись из Таиланда в Киев. Холостяк решил пожить неделю с девушками и провести с ними больше времени в быту. Несмотря на бурю эмоций в конце прошлого выпуска, а также угрозы покинуть проект, все участницы встретили мужчину довольно радостно.

Чтобы распределить каждый день, Холостяк предложил девушкам описать их идеальный досуг со своим мужчиной. Алина захотела заняться спортом, Аня – почитать перед сном. У многих соперниц среди пунктов был просмотр кино. Поэтому главный герой решил пригласить Олю, Дашу и Вику в домашний кинотеатр.

Но уже тогда главный герой заметил, что Оля чем-то озадачена и недовольна. Мужчина предложил поговорить, однако тет не сложился. Участница молчала, а Макс безуспешно пытался выяснить причину обид.

«Мне было что ему сказать. Но я просто забила и собирала этот комочек злости в себе дальше. Да, я несколько дней с этим живу», – сказала Оля.

Макс и Оля

Более того, девушка призналась лично Холостяку, что есть момент, который ее гложет. Но она охладела.

«Я удивлен. Потому что на данном этапе не видел особо чувств с твоей стороны. Мне кажется, значит, нет смысла продолжения этих отношений. Я хочу запомнить все хорошее и поставить точку», — заключил Макс.

В конце недели Холостяк предложил участницам организовать вечеринку, пригласив большую компанию. Дане и Алине Холостяк поручил приобрести соперницам образы, а Насте и Даше – закупиться продуктами. Результаты самодеятельности девушек вызвали смех у всех, особенно у главного героя. Алина перевоплотилась в Роклосану, Аня – в монашку, Вика – в Мальвину, а Даша – в девушку-кошку.

Алина

Даша

Гостями стали самые близкие друзья участниц. К Максу также приехал его товарищ. А вот к Алине – мама! Во время общения женщина очень настаивала на поцелуе Макса и Алины, что явно вогнало в краску обоих.

Макс и Аня

Традиционно состоялась Церемония! Макс сделал свой выбор, который дался непросто участнице, покинувшей проект. Розу не получила яркая и задорная Аня. Однако вся драма на этом только началась. Уже возле машины у девушки случилась настоящая истерика.

«Я хочу тебе кое-что сказать. В тот момент, когда выключаются камеры, я больше всего влюбляюсь в тебя. И ты сейчас того человека, который к тебе искренне относится, честен и правдив к тебе, садишь в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая — девственница, которая по сексуальности ставит себе 10 баллов, третья — прыгает из проекта в проект. А четвертая – по сути крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?» – обратилась Аня к Холостяку.

Макс привык, что Аня говорит то, что думает. Однако понимает, что ее слова подогреты женской обидой.

Напомним, ранее Аня откровенно рассказала об отношениях с девушкой.

Кто покинет проект уже в следующем выпуске – смотрите в пятницу, 24 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Хоостяк-10» на СТБ!