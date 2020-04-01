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Холостяк-10 пятый выпуск: Макс снимет рубашку, а девушки оголят чувства

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 15:02
Холостяк-10 пятый выпуск: Макс снимет рубашку, а девушки оголят чувства
Холостяк 10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Стали известны детали пятого выпуска романтического реалити Холостяк 10

В эту пятницу, 3 апреля в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити Холостяк-10. Макс пригласит трех девушек на групповое свидание. А пройдет оно в одном из самых больших аквапарков Азии.

«Меня привлекает активный отдых. Особенно, связанный с водой. Возможно, аквапарк – это детское развлечение, но внутри мы ведь все немного дети. Это очень классно, когда ты можешь получать удовольствие от катания на горках. А не только от посиделок в ресторане и пассивного отдыха», – объяснит идею свидания Холостяк.

Вместе с Максом в аквапарк поедут Наташа, Дана и Даша. И если главный герой предполагал в этот день веселье, то девушки поедут на свидание с некоторыми ожиданиями.

«Я хочу развития событий. Хочу понять, что у него ко мне», – поделится Даша эмоциями перед встречей.

Холостяк-10 пятый выпуск: Макс снимет рубашку, а девушки оголят чувства

Холостяк-10 пятый выпуск: Макс снимет рубашку, а девушки оголят чувства

Помимо катания на горках, девушки получат возможность принять участие в специальной бонусной программе для самых смелых. Она связана с будущим времяпровождением участниц с Холостяком. Проявив отвагу на разных по сложности спуска горках, спутницы Макса смогут получить приятные бонусы, которые, конечно же, касаются Холостяка. Среди них: мороженое на двоих, коктейль на двоих и даже массаж!

Помимо этих бонусов, девушки отметят еще один.

«Я ждала этого момента – увидеть Макса топлес. И это наконец-то произошло», – скажет Дана.

Холостяк-10 пятый выпуск: Макс снимет рубашку, а девушки оголят чувства

Участницы также обрадуются тому факту, что и сами смогут продемонстрировать Холостяку свои фигуры.

«У меня самый красивый купальник. Лишний раз хотелось подойти к Максу и показать себя», – без лишней скромности признается Даша.

Как окажется, для одной из девушек спуск с крутой горки – настоящее испытание. Сможет ли она перебороть свой страх? И получит ли кто-то из участниц розу в конце свидания?

Кроме того, у всех девушек на вилле будет возможность научиться древнейшей восточной технике. Каждая сможет выразить свои чувства к Максу на рисунке. Рисовать им нужно будет в необычный способ – красками на воде. В процессе творчества холостячки создадут удивительные картины.

«У меня нет проблемы выражать эмоции словами, но, наверное, выражать эмоции красками – глубже и понятнее лично для меня», – отметит Аня.

О чем расскажут творения участниц? И какие чувства станут основой их работ?

Сморите романтическое реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 3 апреля в 19:00, на СТБ!

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