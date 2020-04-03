Холостяк-10 пятый выпуск: Макс Михайлюк проведет мастер-класс невероятной близости

Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Уже сегодня, 3 марта выйдет пятый выпуск шоу Холостяк 10

Уже сегодня, 3 апреля в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити Холостяк-10. Пообщаться с Максом лично получат возможность две участницы – Вика и Настя. Какие эмоции подарят девушкам встречи тет-а-тет и где пройдут индивидуальные свидания – читайте в анонсе!

Первой на свидание с Холостяком поедет Настя. После того, как участница доверила Максу свои самые потайные переживания, он в свою очередь решит подарить ей позитивные эмоции.

«Первое, о чем я подумала: «Слава богу, дождалась!»» – поделится Настя, получив приглашение.

Настя и Макс (фото: СТБ)

Холостяк встретит девушку на байке. Однако боевая участница заявит, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатит Макса! Само свидание пройдет в уединенной обстановке возле бассейна. Поскольку Холостяку мало что известно о Насте, он постарается узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутят мужчину.

«Это вызывает двоякую реакцию», – признается Макс после диалога с участницей.

Возникнет ли взаимопонимание между Холостяком и его спутницей?

Второе индивидуальное свидание главный герой подготовит для Вики. Макс предложит участнице погрузиться в популярную тайскую арт-терапию. Паре предстоит выражать свои мысли, чувства и эмоции яркими красками. Однако не на бумаге, а на теле друг друга! Несмотря на стеснение, Вика все же доверится Холостяку и разрешит ему рисовать на себе.

«В какой-то момент Вика перестала стесняться и предложила нарисовать изображение на ее груди», – поделится Макс.

Макс и Вика (фото: СТБ)

Сама же девушка признается: «Когда он начал ко мне прикасаться, это было очень приятно. Он делал это нежно и красиво».

Чем закончится такой тактильный вечер? Смогут ли Макс и Вика оголить друг перед другом не только тела, но и души?

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» сегодня, 3 апреля в 19:00, на СТБ.