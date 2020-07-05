Холостяк-10 показал новую возлюбленную и устроил ей романтику в небе

Макс Михайлюк (фото: instagram.com/flymax305)

Макс Михайлюк больше не скрывает возлюбленную-супермодель

Холостяк-10 Макс Михайлюк недавно признался, что больше не одинок – у него появилась девушка, с которой пилот активно строит отношения. Никаких деталей об избраннице завидный жених не рассказал, зато намекнул, что у пары все серьезно. Теперь же Макс решил показать свою возлюбленную, которой оказалась украинская супермодель Дарья Хлыстун, которая уверенно покоряет мировые подиумы и обложки всемирно известных модных журналов.

Фото на фоне ночного Киева с вертолетной площадки появилось на странице холостяка в Instagram. Макс совершил вместе с девушкой ночной променад и посмотрел на украинскую столицу с высоты птичьего полета, а затем позировал с длинноногой крсоткой на фоне вертолета, обняв ее за талию, а на Instagram-страничке издания GlamWish появилось еще одно фото парочки.На селфи Макс и Даша позируют в обнимку на фоне бескрайних водных просторов, шезлонгов и пальм.

Макс Михайлюк устроил любимой полет на вертолете над Киевом (фото: instagram.com/flymax305)

К слову, пара наведалась в родной город Макса – Одессу, где отдохнула на територии одного из самых известных пляжных комплексов. Девушка предпочла не выкладывать фото в сеть, а рзместить в разделе InstaStories.

Даша показала общее фото с Максом на фоне морских просторов (instagram.com/thisisglamwish)

Что касается победительницы Холостяк-10 Даши Ульяновой, то эффектная девушка также наммекаает, что не томится в гордом одиночестве, но избранника показывать не спешит.

Ранее победительница Холостяк-10 показала точеные формы в бикини.

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Автор: Lite