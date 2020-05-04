Холостяк-10: Иракли Макацария высказался о поступках и решениях Макса Михайлюка

Иракли Макацария (фото: СТБ)

Иракли также дал важные советы Максу

Каждую пятницу в 22:00 на официальной страничке проекта СТБ Холостяк-10 в Instagram выходит онлайн пост-шоу с Григорием Решетником. Прошлый раз к обсуждению выпуска присоединились экс-Холостяки, одним из которых стал главный герой 6 сезона реалити, любимец телезрительниц, а также тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария. Во время прямого эфира мужчина поделился мнением о главном герое 10 сезона, прокомментировал его решения, а также дал несколько советов.

О 10 сезоне и Холостяке

Хочу в целом поздравить канал СТБ и телезрителей с юбилейным 10 сезоном реалити «Холостяк». Это говорит о том, что народ любит проект. Я безумно рад, что этот сезон сейчас проходит очень успешно. Макс – позитивный Холостяк. Увидев его первый раз, я отметил его светлую энергетику. Мне очень импонирует, как он общается с девушками. Считаю, что 10 сезон действительно очень красивый и интересный. Страсти накаляются, осталось совсем мало участниц. Не завидую, конечно, Максу сейчас…

О поступках Холостяка и участницах

Макс пришел на проект не для того, чтобы получать одобрение девушек на каждый свой поступок. У него есть свое мнение, своя история с каждой участницей. Он слушает себя, свои чувства, свой порыв. Решение Холостяка – это его решение. Никто не может осуждать его за это. Макс, как и любой Холостяк, проходит через ответственный период, ведь ему нужно определиться, не допустить ошибку. Соответственно, мы не можем требовать от него поступать так, как нравится зрителям или участницам.

Конечно, я понимаю и девушек. Не говорю, что им легко. Между ними есть определенная конкуренция и, возможно, некоторые недолюбливают друг друга. В основном так и происходит, это нормально. Ведь их объединяет одно желание – построить отношения с Максом.

О Церемониях роз и выборе Холостяка

Церемония роз – это самый эмоционально накаленный момент как для Холостяка, так и для девушек. У Макса есть одна неделя, чтобы принять решение и попрощаться с кем-то из участниц. Этого времени вполне достаточно. Провожая девушку, это не значит, что у Холостяка нет симпатии к ней, но, вероятно, к другой участнице у него чувства гораздо сильнее. Хочу пожелать Максу, чтобы он слушал себя, свои внутренние ощущения – насколько ему комфортно с той или иной девушкой. Думаю, он все делает хорошо и правильно.

Пожелание Максу

Максу хочу пожелать, чтобы он не тратил свою энергию на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Проект – очень ответственный момент в его жизни. Советую сконцентрироваться на том, что ему говорит сердце. Это самое важное. Пусть не забивает голову различными комментариями. Всегда найдутся люди, которые будут критиковать. Так и должно быть – мы не можем всем нравиться. Желаю Максу удачи!

Об общении с Анетти и личной жизни

Несмотря на то, что прямой эфир смотрела Анетти, которой Иракли передал привет, экс-Холостяк признался, что с девушкой они не общаются. Вместе с этим, мужчина добавил, что его сердце в данный момент свободно.

Смотрите романтическое реалити Холостяк-10 каждую пятницу в 19:00 на СТБ. А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram.