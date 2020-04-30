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Холостяк-10 девятый выпуск участницы устроят гонку за внимание Макса Михайлюка

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2020 - 17:04
Холостяк-10 девятый выпуск участницы устроят гонку за внимание Макса Михайлюка
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Кристине и Алине также выпадет случай пообщаться с Максом

В пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Страсти на проекте накаляются, и на этой неделе девушки сполна ощутят дух конкуренции. На групповое свидание с Максом отправятся Кристина и Алина.

Помимо двух индивидуальных свиданий с Дашей и Викой, встретиться с Холостяком выпадет возможность также Алине с Кристиной. Вместе с приглашением эти две девушки получат билеты в Египет!

«Будет там Алина или нет – это неважно. Главное, что я увижусь с Максом», – отметит Кристина.

Холостяк-10 девятый выпуск участницы устроят гонку за внимание Макса Михайлюка

Макс и Кристина

Главный герой предложит девушкам прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако участницам предстоит самим решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно. Смогут ли Алина с Кристиной самостоятельно договориться? Вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него произойдет серьезный разговор.

Холостяк-10 девятый выпуск участницы устроят гонку за внимание Макса Михайлюка

«Вечер перестает быть томным», – скажет Алина после острых вопросов Холостяка.

«Я не понимаю, к чему эти вопросы», – возмутится Кристина.

Какие выводы сделает Холостяк после общения с участницами? Кроме того, для всех девушек станет полной неожиданностью возвращение в проект Даши. Кто из соперниц не справится с эмоциями? А также – на что пойдут участницы, чтобы остаться в проекте?

Холостяк-10 девятый выпуск участницы устроят гонку за внимание Макса Михайлюка

Участницы на церемонии роз

Смотрите романтическое реалити Холостяк-10 в пятницу, 1 мая в 19:00, на СТБ! А сразу после – в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram .

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