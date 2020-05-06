ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холостяк-10 десятый выпуск: Макс Михайлюк организует тайную встречу с мамами участниц

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 15:13
Холостяк-10 десятый выпуск: Макс Михайлюк организует тайную встречу с мамами участниц
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Мамы участниц расскажут тайны своих дочерей

В эту пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ выйдет 10 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Участниц и главного героя ждет одно из самых важных событий – знакомство с родителями девушек. Макс примет решение пообщаться с самыми близкими людьми участниц – их мамами – без присутствия дочерей! Что удастся выведать главному герою у женщин? И какие секреты скрывают Даша, Вика, Кристина и Дана?

«Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт», – поделится Макс перед встречей.

Холостяк-10 десятый выпуск: Макс Михайлюк организует тайную встречу с мамами участниц

Макс Михайлюк на встрече с мамами

Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настоят на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ?

Во время встречи Макс предложит каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше об участницах. Некоторые женщины удивят Холостяка откровениями о своих дочерях.

«У нее маска», – признается одна из мам.

Холостяк-10 десятый выпуск: Макс Михайлюк организует тайную встречу с мамами участниц

Еще одна женщина возьмет инициативу в свои руки и сама засыплет Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее.

«Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически», – признается мужчина.

Что нового узнает главный герой о девушках от их матерей? Кто из участниц скрыл от родных намерение участвовать в проекте? И какие советы дадут Максу женщины?

Не пропустите 10 выпуск романтического реалити Холостяк-10 в пятницу, 8 мая в 19:00, на СТБ!

Смотреть Холостяк-10 восьмой выпуск:

10-й сезон Холостяка - Выпуск 8 от 24.04.2020

Участница реалити "Від пацанки до панянки" призналась, что ждет ребенка Никита Добрынин и Даша Квиткова признались, будут ли подписывать брачный контракт
Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
Styler
On Top