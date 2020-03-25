Холостяк-10 четвертый выпуск: обретение свободы и знакомство с другом Макса

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Четвертый выпуск Холостяка можно посмотреть уже 27 марта

В эту пятницу, 27 марта в 19:00, на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити Холостяк-10. Чувства и эмоции между участницами и главным героем накалятся еще больше в жарком Таиланде! Макс пригласит на групповое свидание трех абсолютно разных по характеру и темпераменту девушек.

Повод для встречи особенный – день рождения друга Холостяка. Тремя счастливицами, которые разделят праздник, станут: Алина, Оля и Юля.

«Мой друг – коренной таец», – все, что сообщит девушкам Макс по дороге к имениннику.

Участницы почувствуют огромную ответственность, ведь помимо того, что им нужно будет подобрать подарок для виновника торжества, так еще и произвести на него хорошее впечатление. Что же сделают девушки: подготовят общий сюрприз или поздравят друга Макса по отдельности? Какой участнице удастся запомниться имениннику? И получит ли кто-то из них розу до Церемонии?

Кроме того, Макс предложит всем участницам на вилле совершить один из традиционных тайских обрядов – обретение свободы. Чтобы освободиться, тайцы сжигают вещи, которые ассоциируется у них с негативными мыслями и воспоминаниями, и таким образом обретают легкость.

«Идея ритуала – избавление от негативных эмоций, связанных с нашим прошлым. Я считаю, что человек должен быть свободным в своих поступках и желаниях. Его прошлое не должно ограничивать эту свободу и как-то им управлять», – объяснит Макс.

Истории некоторых девушек поразят Холостяка до глубины души. Участницы откроются перед ним с совершенно другой стороны.

«Есть одна история, которую я никому не рассказывала. Я бы искренне хотела с этим попрощаться, но мне очень сложно принять это решение», – скажет Кристина.

Какими откровениями поделятся участницы? Какая девушка будет самой искренней? Почему обряд закончится для многих слезами? Смотрите четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк-10» уже в эту пятницу, 27 марта в 19:00, на СТБ!