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Не ходит в тренажерку: Анна Ризатдинова поделилась лайфхаком, как за утро похудеть на кило

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2020 - 15:18
Не ходит в тренажерку: Анна Ризатдинова поделилась лайфхаком, как за утро похудеть на кило
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Олимпийская чемпионка рассказала, как теряет лишние килограммы

О стальных кубиках на прессе, как у Анны Ризатдиновой, мечтает чуть ли не каждая девушка Украины. Смотреть на фото олимпийской призера и мечтать о таких же идеальных формах – мало! Не секрет, что нужно правильно питаться и заниматься спортом. А еще спортсменка рекомендует придерживаться определенных ежедневных правил. Каких именно, узнаете прямо сейчас!

За кулисами шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале Анна рассказала, с чего начинается ее утро.

– Я становлюсь на весы, – говорит спортсменка. – Такая привычка осталась после спорта. Мне так легче понять, сколько калорий могу сегодня употребить. Если стрелка не достигает определенной цифры, то не ограничиваю себя в еде (улыбается). Тем, кто хочет подкорректировать свою фигуру, тоже рекомендую следить за весом.

А еще Анна призналась, что она не ходит в тренажерный зал. Шокировали вас?

– Не могу себя заставить таскать гантели, – рассказала девушка Новому каналу. – Я для себя выбрала бег и йогу. Если мне надо быстро избавиться от лишних килограммов, то утром начинаю бегать. Поверьте, это такой кайф: дышать свежим воздухом, слушать любимые треки и терять лишние килограммы. За четыре километра у меня гарантированно минус один килограмм. А йогой я занимаюсь каждое утро не менее 30 минут. Она помогает пробудить организм и настроить его на позитив.

Не ходит в тренажерку: Анна Ризатдинова поделилась лайфхаком, как за утро похудеть на кило

Думаем, что откровенные признания олимпийской чемпионки мотивировали вас к новым свершениям?! Или хотя бы к утреннему бегу.

Включайте сегодня в 19:00 шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале, и вы получите еще больше вдохновения от Анны Ризатдиновой.

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Новости Украины похудениеАнна Ризатдинова
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