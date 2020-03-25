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Не ходить в тренажерку: Анна Різатдінова поділилася лайфхаком, як за ранок схуднути на кіло

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 15:18
Не ходить в тренажерку: Анна Різатдінова поділилася лайфхаком, як за ранок схуднути на кіло
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Олімпійська чемпіонка зізналася, як втрачає зайві кілограми

Про сталеві кубики на пресі, як у Анни Різатдінової, мріє мало не кожна дівчина України. Дивитися на фото олімпійської призерки та мріяти про такі ж ідеальні форми – мало! Не секрет, що требаправильно харчуватися і займатися спортом. А ще спортсменка рекомендує дотримуватися певних щоденних правил. Яких саме, дізнаєтеся прямо зараз!

За лаштунками шоу «СуперІнтуїція» на Новому каналі Анна розповіла, з чого розпочинається її ранок.

– Я стаю на ваги, – каже спортсменка. – Така звичка залишилась після спорту. Мені так легше зрозуміти, скільки калорій можу сьогодні спожити. Якщо стрілка не сягає певної цифри, то не обмежую себе в їжі (усміхається). Тим, хто хоче підкорегувати свою фігуру, теж рекомендую стежити за вагою.

А ще Анна зізналася, що вона не ходить у тренажерний зал. Шокували вас?

– Не можу себе змусити тягати гантелі, – каже дівчина. – Я для себе обрала біг та йогу. Якщо мені треба швидко позбутись зайвих кілограмів, то вранці починаю бігати. Повірте, це такий кайф: дихати свіжим повітрям, слухати улюблені треки і втрачати зайві кілограми. За чотири кілометри в мене гарантовано мінус один кілограм. А йогою я займаюся кожного ранку щонайменше 30 хвилин. Вона допомагає пробудити організм та налаштувати його на позитив.

Не ходить в тренажерку: Анна Різатдінова поділилася лайфхаком, як за ранок схуднути на кіло

Думаємо, що відверті зізнання олімпійської чемпіонки мотивували вас до нових звершень?! Або хоча б до ранкового бігу.

Вмикайте сьогодні о 19:00 шоу «СуперІнтуїція» на Новому каналі, і ви отримаєте ще більше натхнення від Анни Різатдінової.

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Новини України схудненняАнна Ризатдинова
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