"Хочу к солнцу": Лобода показала стройные ноги на солнечном фото с отдыха

Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Судя по подписи к посту, певица уже вернулась к холодам

Украинская певица Светлана Лобода, которая ныне проживает и выступает в России, недавно выложила ностальгическое фото в Instagram. На нем певица принимает солнечные ванны на Мальдивах. Судя по подписи к фото каникулы певицы уже закончились и она вернулась в заснеженную Москву.

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial/)

Светлана показала на фото красивые ноги, позируя в рубашке, под которой виднеется купальник.

"Хочу к солнцу, #авокругхолода", - написала певица на своей странице.

Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Пользователи сети отметили, что певица немного загрустила на фото, хотя все равно красотка.

"Грустная!", - заметила galina.ursul.

"Зови меня – солнце", - решил пофлиртовать siga_man.

"Светик такая красивая" - восхитилась godd3ssv3tlana.

"Ты и так солнце", - отметил alex._ilyin.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, ранее мы писали о том, что певица восхитила сеть раскрепощенным откровенным танцем.

Кстати, Светлана Лобода недавно показала растяжку, которую фолловеры сравнили с легендарными растяжками Волочковой.

Видео: РБК-Украина