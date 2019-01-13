"Хочу к солнцу": Лобода показала стройные ноги на солнечном фото с отдыха

Судя по подписи к посту, певица уже вернулась к холодам
Украинская певица Светлана Лобода, которая ныне проживает и выступает в России, недавно выложила ностальгическое фото в Instagram. На нем певица принимает солнечные ванны на Мальдивах. Судя по подписи к фото каникулы певицы уже закончились и она вернулась в заснеженную Москву.
Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial/)
Светлана показала на фото красивые ноги, позируя в рубашке, под которой виднеется купальник.
"Хочу к солнцу, #авокругхолода", - написала певица на своей странице.
Фото: instagram.com/lobodaofficial/
Пользователи сети отметили, что певица немного загрустила на фото, хотя все равно красотка.
"Грустная!", - заметила galina.ursul.
"Зови меня – солнце", - решил пофлиртовать siga_man.
"Светик такая красивая" - восхитилась godd3ssv3tlana.
"Ты и так солнце", - отметил alex._ilyin.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial/)
Напомним, ранее мы писали о том, что певица восхитила сеть раскрепощенным откровенным танцем.
Кстати, Светлана Лобода недавно показала растяжку, которую фолловеры сравнили с легендарными растяжками Волочковой.
Видео: РБК-Украина