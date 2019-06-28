"Хочу сделать сюрприз!" Победительница Холостяк 9 проболталась о подарке любимому

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Дарья Квиткова раскрыла секрет оригинального преезента Никите Добрынину

Победительница проекта Холостяк 9 и избранница главного теперь уже экс-холостяка страны Никиты Добрынина, Дарья Квиткова покорила сердце завидного жениха не только своей искренностью, но и изобретательностью. Как он признался в недавнем интервью, девушка сразу заинтересовала его своим креативным подарком – эксклюзивной скретч-картой с заданиями для двоих. Никита рассказал, что оригинальный презент значительно облегчил ему подготовку к свиданиям с Дашей, ведь стоило только открыть подсказку и подсмотреть идею. На странице в Instagam избранница холостяка решила поделится своим изобретением и раскрыла секрет скретч-карты.

Она перечислила задания, которые разместила на доске и проговорилась о том, что готовит для Никиты новый нескучный сюрприз.

"Ребята, вы очень долго просили сделать пост о моей Скретч-Карте, которую я подарила Никите на первой вечеринке. Я ее нигде не покупала, а самостоятельно придумала и сделала. Оставляю список того, что было на нашей доске:

Найдем 10 совпадений друг в друге?

Помечтаем вслух?

Давай сменим имидж.

Съедим одну макаронину на двоих?

Поэкспериментируем?

Посчитаем звезды?

Партейку в "Элиас"?

Давай выпьем кофе в твоем родном городе.

Встретим рассвет в придорожном кафе за чашкой какао?

Правда или действие. Сыграем?

Пол - это "Лава". У тебя есть 5 секунд, чтобы спастись!

Подарим друг другу прозвища?

Приходи на ужин, где шеф поваром буду я.

Получим дозу адреналина?

Перенесемся в будущее?

Давай признаемся друг другу в чувствах.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Маленькими шагами, но мы выполнили каждое задание вместе, и я уже подумываю сделать новую карту. Только не говорите Никите, хочу сделать сюрприз", - обратилась девушка к подписчикам.

Даша сопроводила текст романтичным фото с избранником, на котором они улыбаются на камеру, позируя в обнимку.

В свою очередь, экс-холостяк рассказал в Instagram об общих интересах и досуге вместе с избранницей, а также поделился радостной новостью.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Эта парочка любит на выходных пересматривать ромкомы, друзьям советовать лучшие фильмы под настроение, а еще эта парочка знакома с несколькими крутыми киноактерами лично. Может поэтому их выбрали амбассадорами Одесского кинофестиваля", - подписал он фото с возлюбленной.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин рассказал о своем отношении к беременности избранницы, а также взглядах на появление детей в паре.

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поведали о своем "семейном гнездышке" - квартире, куда пара переехала жить.

Кстати, Холостяк 9 Никита Добрынин с возлюбленной раззадорили сеть горячими пляжными кадрами.