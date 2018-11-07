"Хочу реализовать себя не только как домохозяйка": Яна Соломко поделилась планами на будущее

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица хочет, чтобы ей гордилась дочь

Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками новым фото, под которым изложила, как видит свое будущее и чего хочет достичь. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Девочки, иногда внутренние сомнения разрывают нас на куски... За последние три года я отказалась от огромного количества предложений по работе как в Украине, так и за ее пределами. И я до сих пор уверена, что не смогла бы пожертвовать ни одной минутой жизни вместе со своей дочкой ради карьеры, контрактов", - пишет Соломко.

Певица утверждает, что никакие деньги не стоят проведенных вместе с дочерью минут, однако девочка подросла и теперь артистка начинает задумываться о карьере.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

"С другой стороны, я хочу реализовать себя не только как домохозяйка, но и добиться того, чтобы дочка мной гордилась, чтобы ее подруги говорили: "Крутая у тебя мама". Ведь будет возраст, когда для того, чтобы не потерять связь с ребёнком, важно заслуживать его уважение", - утверждает Яна.

Напомним, что Яна Соломко рассказала, почему не любит Хэллоуин. Она утверждает, что он может плохо отразиться на психике ребенка.

Мы писали, что Яна Соломко рассказала, как приучает дочь к самостоятельности.

А также о том, что Яна Соломко объяснила, что является основополагающим фактором в отношениях с ребенком.

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