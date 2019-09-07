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"Хочется просто выдохнуть": победительница Холостяк 9 поделилась откровениями о личном

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.09.2019 - 12:03
"Хочется просто выдохнуть": победительница Холостяк 9 поделилась откровениями о личном
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка призналась в тотальной нехватке времени на простые вещи

Победительница романтического проекта Холостяк 9 и избранница главного героя Никиты Добрынина, Дарья Квиткова – девушка открытая, поэтому с удовольствием делится с поклонниками в соцсетях своими мыслями и эмоциями, а также охотно приоткрывает завесу личной жизни. В ее Instagram-профиле можно найти фото с возлюбленным и посмотреть, как пара проводит досуг, а также найти немало снимков самой девушки, причем некоторые из них весьма горячие.

Изменения после проекта и внезапная популярность отложили отпечаток на ритме жизни Даши – он стал стремительным и быстрым, а девушке в буквальном смысле слова перестало хватать времени на обыденные занятия.

"У моего бешеного ритма жизни есть свои минусы: не хватает 24-х часов. Не всегда хватает времени увидеть друзей, приехав к ним на празднование дня рождения. Не успеваю выпекать торты (которые хочется научиться делать) и, наконец-то, испробовать духовку. Иногда нет времени прийти в дом родителей на тарелку вкуснейшего красного борща, а когда оно появляется, честно, хочется просто выдохнуть и полежать в тихом спокойствии", - призналась Даша.

&quot;Хочется просто выдохнуть&quot;: победительница Холостяк 9 поделилась откровениями о личном

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Также возлюбленная Никиты решила традиционно побаловать поклонников пикантным снимком, ведь Даша – модель и позировать перед камерой для нее – привычное занятие. Девушка обнажила грудь, аккуратно прикрыв ее рукой. Она пронзительно и чувственно смотрит в объектив, что только усиливает эффект от откровенного кадра.

&quot;Хочется просто выдохнуть&quot;: победительница Холостяк 9 поделилась откровениями о личном

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Снимок тут же оценили подписчики девушки и не удержались от комплиментов.

  • Красивая
  • Глаза
  • Нереально красивая. Бусинка
  • Дуже класно
  • Красотка какая
  • Идеально
  • Невероятно
  • Дашенька ты супер! Пусть Никита признается тебе в любви на всех языках!
  • Очень красиво

Скриншот комментариев

Напомним, что победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова сделала неожиданное признание о детях.

Сколько нежности и любви: победительница Холостяк 9 растрогала фото с любимым "Пугающие заморочки": победительница Холостяка-9 призналась в своих странностях
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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