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"Хейтерам посвящается": Надя Дорофеева удивила поклонников странным жестом

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.08.2019 - 11:41
"Хейтерам посвящается": Надя Дорофеева удивила поклонников странным жестом
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Странное фото и подпись к нему озадачили подписчиков певицы

Надя Дорофеева, которая активно ведет свой Instagram и регулярно радует поклонников экспериментами с образами (недавно она похвасталась ультрамодной прической в видео-поздравлении украинцев с Днем Независимости), на этот раз озадачила поклонников странным фото.

Певица опубликовала снимок, на котором запечатлен процесс подготовки к съемкам. Стилисты вносят последние штрихи в образ артистки, собранный в теплых песочно-бежевых оттенках и расчесывают ей волосы, а Надя позирует на камеру.

&quot;Хейтерам посвящается&quot;: Надя Дорофеева удивила поклонников странным жестомФото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото знаменитость показала язык и сделала неприличный жест пальцами, на которых красуется необычное массивное украшение, имитирующее то ли змеиную кожу, то-ли мелкую кольчугу. Фото Надя подписала снимок не менее странно: "ну-ну…".

Что означает такое послание от звезды ее поклонникам остается только гадать, самые активные из них уже высказали свои предположения:

  • всем хейтерам посвящается
  • Арестуйте ее за кражу моего сердечка
  • Super! Нереально крутая фотка. Надя, ты богиня
  • Наша малышка самая красивая, самая добрая, самая милая, трудолюбивая, с тобой Надя никто не сравниваться как и с Лёхой. Красота, это рай для глаз
  • Ой какая красивая
  • Четкая
  • Эта фотка должна быть в журнале! Слишком идеальная
  • А какая ты красивая
  • Ты просто агонь
  • что за красота
  • Икона стиля

Стоит отметить, что недавно знаменитость украсила обложку популярного глянцевого журнала, кстати, Надя Дорофеева удостоилась этой почести уже второй раз.

А еще ее фото с коллегой по группе Время и Стекло Алексеем Завгородним вызвало ажиотаж в сети. Надя Дорофеева позировала в одном нижнем белье рядом с Алексеем, что несказанно обрадовало фанатов.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и СтеклоАлексей Завгородний
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