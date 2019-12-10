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Группу DILEMMA осудили за плагиат на мегапопулярный клип

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 13:01
Группу DILEMMA осудили за плагиат на мегапопулярный клип
DILEMMA (фото: пресс-служба)

В двух клипах прослеживается похожий подход к монтажу

Украинскую группу DILEMMA, которая недавно выпустила новый трек и видео на песню “Динамiт” обвиняют в странной схожести с клипом дуэта Джастин Бибер и Эд Ширан на песню “I don’t care”.

В клипе используется не только одинаковый ход - съемка на “зеленке”, но и похожие идеи монтажа и фоны. Если присмотреться, то можно заметить, что режиссеры почти в точности скопировали мегапопулярный клип.

Юзеры конечно, заметили это с первых секунд , оставив множество комментариев “Это, что, кавер?” , “Один в один клип Бибера и Ширана”, “Ничего нового” и прочие.

DILEMMA – Динаміт

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

Пока неизвестно как отреагируют авторы оригинала, если увидят украинский клип, но учитывая то, насколько быстро он набирает просмотры, есть большая вероятность , что реакция может быть скоро.

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