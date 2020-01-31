Григорий Решетник о новом Холостяке-10: Девушки будут очарованы его энергетикой

По словам телеведущего, новый холостяк умеет расположить к себе
6 марта на СТБ стартует долгожданный 10 сезон романтического реалити Холостяк-10, главным героем которого стал пилот и владелец летной школы в Майами – Макс. В преддверии премьеры ведущий проекта Григорий Решетник поделился впечатлениями от знакомства с Холостяком, а также признался, чем удивит новый сезон.
Макс - Холостяк-10 (фото: СТБ)
Также ведущий признался, что в 10 сезоне зрителей Холостяка ждут очень неожиданные повороты.
Напомним, что нового холостяка зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке. Об этом стало известно на презентации весеннего сезона СТБ «З любов’ю МОЖЛИВО ВСЕ».
Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Макс много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви. Ранее в сеть слили интригующие подробности о Холостяке-10.
Также чуть позже Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова дали напутствие новому герою романтического ТВ-шоу.