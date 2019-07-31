Грани соблазна: украинская звезда Бондианы вызвала фурор фигурой в бикини

Фото: Ольга Куриленко (www.instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Звезда фильма о Джеймсе Бонде показала точеные формы

Голливудская актриса с украинскими корнями и звезда "Бондианы" Ольга Куриленко – обладательница стройных форм, которые она не стесняется демонстрировать. 39-летняя уроженка города Бердянск не оставляет своих фанов в соцсетях без внимания и регулярно подбрасывает им новости для обсуждений, публикуя фото с отдыха, съемочной площадки, красных дорожек, а также не обходит вниманием и горячие фотосеты.

Ольга решила побаловать подписчиков в Instagram парочкой снимков в откровенном бикини. Звезда расположилась у кромки бассейна так, что поклонники без труда могут рассмотреть точеную фигуру актрисы, ее тонкую талию и стройные ножки.

Звезда фильма об агенте 007 стоит на коленях, приняв волнующую позу перед объективом. Актриса поправляет мокрые волосы руками, а на ее коже виднеются капельки воды.

Фото: Ольга Куриленко (www.instagram.com/olgakurylenkoofficial)

В комментариях под фотосетом поклонники звезды со всех уголков мира восхищались ее прекрасной физической формой и внешним видом, оставляя искренние комплименты.

Фото: Ольга Куриленко (www.instagram.com/olgakurylenkoofficial)

"Вы действительно настолько безупречны!", "Нереально красивая! Просто вау!", "Сексуальная красотка", "Восхитительная внешность!", "Как же прекрасна и очаровательная", "Ты выглядишь фантастически!", "Шикарная, изумительная красавица", "Абсолютная безупречность", "Оленька, ты огонь", - писали фаны на разных языках.

Скриншот комментариев

Позже звезда опубликовала фото в воде. "Провожу эти дни в бассейне. Рай!" - подписала она эффектный снимок.

Фото: Ольга Куриленко (www.instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Ранее 38-летняя супермодель и "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио показала идеальную фигуру топлес во время отдыха на греческом острове Миконос.

Также стройными формами блеснула и топ-модель Джиджи Хадид, которая позировала в черном купальнике-бикини прямо под уличным душем.

К слову, безупречными формами может похвастаться и 54-летняя актриса Элизабет Херли. Она побаловала поклонников снимком в откровенных купальниках, буквально взорвав сеть.