На грани: Холостяк-9 Добрынин и его избранница пожаловалась на проблемы прямо в день их росписи

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Уже сегодня, 20 мая Никита и Даша официально распишутся

Никита Добрынин и Даша Квиткова - одна из самых обсуждаемых пар, сформировавшихся на шоу Холостяк. Так как этот дуэт, формировавшихся на ТВ-проекте, оказался самым крепким за все 9 сезонов. Отметим, что 22 мая состоится финал шоу Холостяк-10. Макс Михайлюк сделает свой финальный выбор из двух оставшихся участниц - Даша Ульянова и Дана Оханская… Тем временем Добрынин и Квиткова активно готовятся к свадьбе, которая должна состояться в этом году. Из-за карантина свадьбу пришлось перенести. Пока что звездная пара рассматривает либо август, либо начало осени. А вот дату росписи Никита и Даша решили не переносить. И запланирована она на сегодня!

Так, уже сегодня, 20 мая, Никита Добрынин и Даша Квиткова собираются официально расписаться!

Влюбленные очень волнуются. И есть из-за чего - день с самого утра не задался так, как хотелось. Выяснилось, что за день до дат росписи Холостяк-9 с избранницей принимали участие в новой съемке, которая завершилась поздно вечером. Из-за чего Даша и Никита толком не выспались и вынуждены ехать на роспись уставшими. Видео с эмоциями участников ТВ-проекта было опубликовано на youtube-канале Glam Wish!

Также Даша пожаловалась, что ее свадебное платье пришло к ней только сегодня, так как его пришлось перешивать.

А вот свадебные босоножки вообще не пришли! Потому что они застряли на таможне из-за карантина.

“Невесты меня понимают. Потому что я уже на грани”, - призналась Квиткова.

Напомним, Никита Добрынин из Холостяк-9 серьезно намерен застраховать возлюбленную.

Автор: Юля Петрова