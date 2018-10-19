"Готовы поздравлять Лесю Ивановну?": Никитюк отмечает день рождения (фото)

Коллаж: Леся Никитюк 19 октября исполнился 31 год (РБК-Украина)

Лесю Никитюк душевно поздравляют в сети

В пятницу, 19 октября, знаменитая украинская телеведущая и участница телешоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполнился 31 год. В связи с этим она решила запостить на свою страничку в Instagram праздничный снимок.

С комментарием к фото телезвезда не стала мудрить и лаконично написала: "Happy Birthday to me".

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/lesia_nikituk)

На снимке улыбчивая Леся запечатлена с большой связкой воздушных шаров, двумя корзинами, полностью заполненными розами и с небольшой романтичной собачкой в лепестках роз.

Фотоснимком Лесе Никитюк удалось передать свое праздничное настроение поклонникам. В общем-то, фолловеры не заставили себя долго ждать и наперебой стали поздравлять ее и желать всего самого наилучшего во всех жизненных сферах.

"Хронического здоровья, неизлечимой любви с соседом и постоянно беременного кошелька, Леся!", "Лесюня, моя мама и я от всего сердца поздравляем Вас с днем рождения! Будьте счастливы", "Лесик, поздравляю Вас с Днём рождения. Здоровья Вам, удачи, благополучия, сияйте и дальше так ярко, шутите, влюбляйтесь, живите на полную и радуйте нас. Мы Вас очень любим ", С Днём Рождения! Оставайся всегда такой же веселой и харизматичной", - написали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

К поздравлениям также и присоединился тревел ТВ-поект "Орел и Решка", из-за которого публика и познакомилась с прекрасной Лесей Никитюк. В инстаграм-аккаунте телепрограммы были опубликованы сразу несколько фото харизматичной знаменитости и добавлен комментарий: "Готовы поздравлять Лесю Ивановну? Подтягивайтесь!"

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/orelireshka_official)

Напомним Лесю Никитюк довели до слез в прямом эфире "Танцев со звездами".

Также телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку.

Ранее Леся Никитюк рассказала, как поддерживает себя в хорошей физической форме.

Видео: РБК-Украина