Готовлюсь к выходу из карантина: Светлана Лобода похвасталась идеальным прессом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Даже на самоизоляции певица поддерживает прекрасную форму

Светлана Лобода на карантине посвящает львиную часть времени своим любимым дочуркам - Еве и Тильде. Звездная мама смотрит с малышками кино и всячески развлекает, а кроме того, устроила для старшей веселую домашнюю вечеринку в честь ее 9-го дня рождения. Так как девочка - большая поклонница историй о Гарри Поттере, певица организовала все в стиле мира юного волшебника. Однако артистка все же скучает по былым временам, концертам и путешествиям.

Чтобы выйти из карантина во всеоружии, она и дома поддерживает физическую форму и фигуру. Что Светлана и доказала новыми горячими снимками в своем Instagram. На фото звезда позирует в стильном купальнике с эффектным вырезом на животе, который выгодно подчеркнул ее роскошные формы. Особенно стоит отметить просто-таки стальной пресс Лободы и ее покатые бедра.

На одно плечо артистка набросила черный пиджак, а нее шее у нее массивное украшение в виде цепи.

"готовлюсь к выходу из карантина", - подписала откровенные фото Светлана.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фотографии не оставили равнодушными поклонников певицы. В комментариях фанаты принялись активно восхищаться идеальным телом Лободы.

Лучшая

Тут невозможно выбрать

Какая красивая!

Идеальная

Какая же Вы красавица

Вау, какая

Женщина, которая рожала два раза! Браво

Вы прекрасны!!!!!!!!!!!!

Классная

Зачем вы такая красивая?

Супер!!!! Дива!!! С такими данными. И трудом добивающая!!! Умничка!!!!! Браво!!!

Вау Светлана вы огонь

Наша красавица

Красотка слов нет умничка!!!

Как после родов такой животик? Как???

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми - певица приобщает девочек к любимым советским фильмам.