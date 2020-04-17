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Готовлюсь к выходу из карантина: Светлана Лобода похвасталась идеальным прессом

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 16:33
Готовлюсь к выходу из карантина: Светлана Лобода похвасталась идеальным прессом
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Даже на самоизоляции певица поддерживает прекрасную форму

Светлана Лобода на карантине посвящает львиную часть времени своим любимым дочуркам - Еве и Тильде. Звездная мама смотрит с малышками кино и всячески развлекает, а кроме того, устроила для старшей веселую домашнюю вечеринку в честь ее 9-го дня рождения. Так как девочка - большая поклонница историй о Гарри Поттере, певица организовала все в стиле мира юного волшебника. Однако артистка все же скучает по былым временам, концертам и путешествиям.

Чтобы выйти из карантина во всеоружии, она и дома поддерживает физическую форму и фигуру. Что Светлана и доказала новыми горячими снимками в своем Instagram. На фото звезда позирует в стильном купальнике с эффектным вырезом на животе, который выгодно подчеркнул ее роскошные формы. Особенно стоит отметить просто-таки стальной пресс Лободы и ее покатые бедра.

На одно плечо артистка набросила черный пиджак, а нее шее у нее массивное украшение в виде цепи.

"готовлюсь к выходу из карантина", - подписала откровенные фото Светлана.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фотографии не оставили равнодушными поклонников певицы. В комментариях фанаты принялись активно восхищаться идеальным телом Лободы.

  • Лучшая
  • Тут невозможно выбрать
  • Какая красивая!
  • Идеальная
  • Какая же Вы красавица
  • Вау, какая
  • Женщина, которая рожала два раза! Браво
  • Вы прекрасны!!!!!!!!!!!!
  • Классная
  • Зачем вы такая красивая?
  • Супер!!!! Дива!!! С такими данными. И трудом добивающая!!! Умничка!!!!! Браво!!!
  • Вау Светлана вы огонь
  • Наша красавица
  • Красотка слов нет умничка!!!
  • Как после родов такой животик? Как???

Готовлюсь к выходу из карантина: Светлана Лобода похвасталась идеальным прессом

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми - певица приобщает девочек к любимым советским фильмам.

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