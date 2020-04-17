Готовлюсь к выходу из карантина: Светлана Лобода похвасталась идеальным прессом

Даже на самоизоляции певица поддерживает прекрасную форму
Светлана Лобода на карантине посвящает львиную часть времени своим любимым дочуркам - Еве и Тильде. Звездная мама смотрит с малышками кино и всячески развлекает, а кроме того, устроила для старшей веселую домашнюю вечеринку в честь ее 9-го дня рождения. Так как девочка - большая поклонница историй о Гарри Поттере, певица организовала все в стиле мира юного волшебника. Однако артистка все же скучает по былым временам, концертам и путешествиям.
Чтобы выйти из карантина во всеоружии, она и дома поддерживает физическую форму и фигуру. Что Светлана и доказала новыми горячими снимками в своем Instagram. На фото звезда позирует в стильном купальнике с эффектным вырезом на животе, который выгодно подчеркнул ее роскошные формы. Особенно стоит отметить просто-таки стальной пресс Лободы и ее покатые бедра.
На одно плечо артистка набросила черный пиджак, а нее шее у нее массивное украшение в виде цепи.
"готовлюсь к выходу из карантина", - подписала откровенные фото Светлана.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фотографии не оставили равнодушными поклонников певицы. В комментариях фанаты принялись активно восхищаться идеальным телом Лободы.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми - певица приобщает девочек к любимым советским фильмам.