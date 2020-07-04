В гостях у мамы Настечки: Потап показал милое домашнее фото жены без макияжа

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Продюсер умилил сеть уютным семейным снимком

Известный украинский продюсер и артист Потап, который на днях был награжден почетным званием Заслуженного артиста Украины, очаровал сеть уютным и милым домашним фото своей любимой жены Насти Каменских. Вместе с супругой они отправились в гости к ее маме. К слову, у Потапа прекрасные отношения с тещей, о чем он неоднократно рассказывал в интервью.

Рэпер опубликовал снимок, на котором запечатлел их завтрак в саду. За столиком с накрытым легким завтраком сидит Настя в майке с цветочным принтом. Волосы певицы собраны в небрежный хвост, а на лице нет ни капли макияжа. Артистка смотрит в тарелку - возможно, она и не подозревала, что муж ее снимает. Кадр получился очень атмосферным и теплым.

"В гостях у мамы Настечки. "здрастуй рідне село, як же довго мене не було", - прокомментировал фото Потап.

Настя Каменских без макияжа наслаждается завтраком в гостях у мамы (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловеры засыпали пару теплыми отзывами в комментариях.

Прикольно, увидеть вас в сельской местности. Молодцы, маме помогать надо всегда

Сразу в голове слова из песни у мамы дома на кухне так хорошо

Как душевненько,клас

Тишина и покой, и воздух чистый, лепота

Найтепліше і найдушевніше фото, також дуже захотілось в село. Лиш немає до кого вже їхати.. ГАРНОГО ВАМ ДНЯ! Бережіть рідних

Атмосферно

Такая Настя самая нежная и выглядит моложе чем когда секс дива.

Круто когда есть куда приезжать,

Настя такая настоящая, без искусственных губ и грудей. Это сейчас такая редкость среди популярных людей

Як затишно і ніжно

Счастье так и искрит от фото. Захотелось в село

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских предстала в образе грациозной русалки и показала завораживающий подводный кадр.

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Автор: Lite