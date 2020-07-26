В гости к маме мужа: жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Супруги удачно совместили работу с семейным визитом

26-летняя жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объяснила, почему обращается к мужу по имени-отчеству, поделилась в своем Instagram новым ярким снимком. Как рассказала девушка, они с супругом решили совместить работу с визитом к семье и по дороге заехать к его маме.

По пути они также посетили невероятно живописное место - Плебановский виадук. Екатерина не устояла перед соблазном сделать фото и заворожила подписчиков атмсоферным кадром. Супруга артиста позировала в полосатом сарафане в пол и белых кроссовках, а волосы она убрала в хвост.

Репяхова призвала фолловеров беречь своих родных и почаще встречаться с ними, пока есть возможность.

Екатерина Репяхова очаровала фото на фоне Плебановского виадука (фото: instagram.com/repyahovakate)

"На красивой родине мужа. Завтра мы работаем в Черновцах, а сегодня выехали просто на день раньше, чтобы заехать к маме ВП. Берегите своих родных, особенно пожилых. Сейчас бы хотела только одного - увидеть свою бабушку Любу", - поделилась Катя.

Пользователи сети согласились с женой Павлика и оценили ее колоритное фото.

Волшебное фото

У меня такие мосты ассоциируются с дорогой в Хогвартс

Катя це крутяк

Дуже атмосферне фото

Гарна. Дуже гарна дівчинка на фото

Да, родных нужно беречь) вы молодцы

Как же красиво. фото того стоило

Вы невероятная

Скриншот комментариев

Ранее молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова пошутила о разнице в возрасте и рассказала об их походе к врачу.