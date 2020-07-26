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В гости к маме мужа: жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте

Воскресенье 26 июля 2020 12:03
В гости к маме мужа: жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Супруги удачно совместили работу с семейным визитом

26-летняя жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объяснила, почему обращается к мужу по имени-отчеству, поделилась в своем Instagram новым ярким снимком. Как рассказала девушка, они с супругом решили совместить работу с визитом к семье и по дороге заехать к его маме.

По пути они также посетили невероятно живописное место - Плебановский виадук. Екатерина не устояла перед соблазном сделать фото и заворожила подписчиков атмсоферным кадром. Супруга артиста позировала в полосатом сарафане в пол и белых кроссовках, а волосы она убрала в хвост.

Репяхова призвала фолловеров беречь своих родных и почаще встречаться с ними, пока есть возможность.

В гости к маме мужа: жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте

Екатерина Репяхова очаровала фото на фоне Плебановского виадука (фото: instagram.com/repyahovakate)

"На красивой родине мужа. Завтра мы работаем в Черновцах, а сегодня выехали просто на день раньше, чтобы заехать к маме ВП. Берегите своих родных, особенно пожилых. Сейчас бы хотела только одного - увидеть свою бабушку Любу", - поделилась Катя.

Пользователи сети согласились с женой Павлика и оценили ее колоритное фото.

  • Волшебное фото
  • У меня такие мосты ассоциируются с дорогой в Хогвартс
  • Катя це крутяк
  • Дуже атмосферне фото
  • Гарна. Дуже гарна дівчинка на фото
  • Да, родных нужно беречь) вы молодцы
  • Как же красиво. фото того стоило
  • Вы невероятная

В гости к маме мужа: жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте

Скриншот комментариев

Ранее молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова пошутила о разнице в возрасте и рассказала об их походе к врачу.

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