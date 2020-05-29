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Я так горжусь собой: Эмили Ратаковски удивила поклонников неожиданным навыком

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.05.2020 - 20:33
Я так горжусь собой: Эмили Ратаковски удивила поклонников неожиданным навыком
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Звезда умеет удивлять

Эмили Ратаковски умеет удивлять – этого у знаменитой красотки не отнимешь. Но если обычно она использует свою яркую внешность и талант преподносить ее, то в этот раз она показала чисто практические навыки. Модель, дизайнер, основательница бренда и актриса теперь по праву может называть себя и hair-стилистом. Это умение она показала в своих сториз фото, на которых сделала своему мужу Себастьяну новую прическу. «Стрижка для моего малыша», «Я так горда», – добавила Ратаковски подписи. Снимки получились идиллическими и добрыми – рядом с влюбленной парочкой примостился их любимчик Коломбо.

Я так горжусь собой: Эмили Ратаковски удивила поклонников неожиданным навыком

Я так горжусь собой: Эмили Ратаковски удивила поклонников неожиданным навыком

Эмили за работой (фото: instagram.com/emrata)

Эмили выглядит довольной и счастливой. И, даже дома, – весьма соблазнительной. Она надела горчичного оттенка брюки клеш, а также укороченный серый свитер. А супруг известной бизнесвумен дома предпочитает комфортный спортивный стиль – он носит свободного кроя шорты и майку. Пока Эмили орудует ножницами, парень снимает ее работу на телефон. Позже Эмили показала и результат, которым так гордится – она убрала виски, а спереди оставила длину. Нужно признать, что получилось действительно неплохо!

Я так горжусь собой: Эмили Ратаковски удивила поклонников неожиданным навыкомЭмили и Себастьян обожают друг друга (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, во время карантина Эмили успела сделать стрижку и себе, любимой. Разумеется, она не стала делать кардинальных стрижек и убирать длину. Но пару сантиметров кончиков она состригла. В сети она показала только пару кадров, похваставшись заметно посвежевшим образом.

Также вместе с любимым мужем они проявили себя в съемке для глянца, которая проходила на дому. Эмили сама разрабатывала образы, делала макияж и прическу. А Себастьян попробовал себя в качестве фешн-фотографа. Результат получился отличный! Так что Ратаковски в который раз доказала правдивость известного выражения – талантливый человек талантлив во всем.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Эмили Ратаковскимодель
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