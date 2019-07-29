"Горжусь, люблю!" Жена MONATIK'а растрогала душевными признаниями певцу

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Ирина Демичева гордится достижениями своего любимого талантличвого супруга

Дмитрий Монатик (MONATIK) и его жена Ирина Демичева – одна из самых крепких и счастливых пар отечественного шоу-бизнеса. Певец всегда трепетно отзывается о любимой второй половинке, которая также является и его директором, и не перестает признаваться ей в любви, о чем открыто говорит в своих интервью. Артист не слишком любит распространяться о личной жизни и придерживается принципа, что счастье любит тишину. Дмитрий и Ирина с удовольствием путешествуют вместе и берут с собой двух сыновей, чтобы показать им все разнообразие огромного и удивительного мира. А когда Дмитрий ездит на гастроли, жена всячески поддерживает его, даже на расстоянии и неизменно гордится успехами. Так, в сториз Instagram Ирина поделилась реакцией на выступление певца на фестивале "Черноморские игры" в Скадовске.

Жена музыканта сняла на камеру несколько ярких фрагментов его номеров на сцене (причем трансляция шла в режиме реального времени) и прокомментировала их.

"Идеально! Горжусь! Люблю", - подписала она одно из видео. "Взгляд не оторвать!" - поделилась Ирина мнением о номере мужа на песню "Мокрая девочка".

Скриншот комментариев (instagram.com/irinademicheva)

"Высший уровень! Лучше из лучших!", - оставляла восторженные комментарии к выступлению Дмитрия его жена. Также она рассказала о реакции сыновей на номера папы: "Мама, Папа очень крутой!"

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/irinademicheva)

В июне MONATIK и Ирина Демичева отправились в солнечную Турцию, где, по словам жены певца, они совмещали приятное с полезным. Пара остановилась в спа-отеле в городе Сиде.

Напомним, что жена MONATIKа Ирина Демичева назвала артиста "мужчиной своей мечты".