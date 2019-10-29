Очень горячо! Яркая Дорофеева взбудоражила дерзким фото на барной стойке

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала смелый образ из нового клипа "Время и Стекло" - "ЛОХ"

Надя Дорофеева – одна из самых сексуальных и привлекательных певиц отечественного шоу-бизнеса. Ее яркие образы, дерзкие наряды, точеная фигура и колоссальная трудоспособность принесли девушке обожание тысяч поклонников. При этом, артистка любящая и верная жена – недавно она поддержала мужа Владимира Дантеса в его намерении вернуться на сцену. Кстати, артист также засветился в новом смелом и красочном клипе группы "Время и Стекло"- LOX. Надя, в свою очередь, опубликовала в Instagram фото из новой видеоработы.

В клипе певица превратилась в настоящую туссовщицу. Видео снято в духе эпохи нулевых: лаковые куртки, "леопард", экстремальное мини, джинсы клеш, цепи и множество ярких массивных аксессуаров, прически гофре, много блеска и неона. Надя сыграла роль длинноногой блондинки с плотным загаром, туссовщицы, привыкшей быть в центре внимания, и дерзкой койотки, а также устроила жаркий дэнс на барной стойке.

На фото в профиле певица запечатлена в образе total denim. Джинсы клеш, топ-корсет по фигуре, широкий пояс из цепей с огромной пряжкой, украшенной камнями, яркий макияж с использованием страз и глиттера, два хвостика на гофрированных прядях, длинные острые ногти с броским маникюром – она примерила на себя все яркие тренды 2000-х.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники стали активно делится впечатлениями после просмотра клипа, но, в перву очередь, оценили лук Нади.

Ты просто космос

Надя, такая ты ух

Красивая как кукла

Это очень горячо

Бомба

Это секс

Очень круто! Вы самые лучшие!

Скриншот комментариев

Видео: YouTube/Время и Стекло

Ранее Надя Дорофеева раззадорила сеть фото в боксерских шортах.