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Очень горячо! Яркая Дорофеева взбудоражила дерзким фото на барной стойке

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 17:56
Очень горячо! Яркая Дорофеева взбудоражила дерзким фото на барной стойке
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала смелый образ из нового клипа "Время и Стекло" - "ЛОХ"

Надя Дорофеева – одна из самых сексуальных и привлекательных певиц отечественного шоу-бизнеса. Ее яркие образы, дерзкие наряды, точеная фигура и колоссальная трудоспособность принесли девушке обожание тысяч поклонников. При этом, артистка любящая и верная жена – недавно она поддержала мужа Владимира Дантеса в его намерении вернуться на сцену. Кстати, артист также засветился в новом смелом и красочном клипе группы "Время и Стекло"- LOX. Надя, в свою очередь, опубликовала в Instagram фото из новой видеоработы.

В клипе певица превратилась в настоящую туссовщицу. Видео снято в духе эпохи нулевых: лаковые куртки, "леопард", экстремальное мини, джинсы клеш, цепи и множество ярких массивных аксессуаров, прически гофре, много блеска и неона. Надя сыграла роль длинноногой блондинки с плотным загаром, туссовщицы, привыкшей быть в центре внимания, и дерзкой койотки, а также устроила жаркий дэнс на барной стойке.

На фото в профиле певица запечатлена в образе total denim. Джинсы клеш, топ-корсет по фигуре, широкий пояс из цепей с огромной пряжкой, украшенной камнями, яркий макияж с использованием страз и глиттера, два хвостика на гофрированных прядях, длинные острые ногти с броским маникюром – она примерила на себя все яркие тренды 2000-х.

Очень горячо! Яркая Дорофеева взбудоражила дерзким фото на барной стойке

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники стали активно делится впечатлениями после просмотра клипа, но, в перву очередь, оценили лук Нади.

  • Ты просто космос
  • Надя, такая ты ух
  • Красивая как кукла
  • Это очень горячо
  • Бомба
  • Это секс
  • Очень круто! Вы самые лучшие!

Скриншот комментариев

Видео: YouTube/Время и Стекло

Ранее Надя Дорофеева раззадорила сеть фото в боксерских шортах.

Лук – огонь! Длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом В коже и ультракоротком мини: дерзкая Дорофеева свела с ума идеальными формами
Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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