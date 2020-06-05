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Горячо! Победительница Холостяк 10 засветила стройные ножки на дерзком фото из гримерки

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2020 - 21:58
Горячо! Победительница Холостяк 10 засветила стройные ножки на дерзком фото из гримерки
Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова завела сеть смелым фото у зеркала

Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова живет полной и насыщенной жизнью, стараясь не вспоминать о расставании с Максом Михайлюком, ведь такое решение приняла сама – она узнала, что у ее избранника был интим с одной из участниц. Любопытным фанам проекта так и не удалось выяснить о ком идет речь, но в сети разгорелся нешуточный скандал. Тем временем Даша публикует соблазнительные кадры с фотосетов и ярко демонстрирует Максу, что он потерял.

Так, на новом снимке девушка засветила стройные загорелые ножки и показала свою растяжку, ведь Даша – профессиональная гимнастка. Она делает селфи у зеркала в коротком цветастом платье. Кадр сделан в гримерке после одного из недавних фотосетов девушки.

Поклонники пришли в восторг от дерзкого кадра и не скупились на комплименты. Также они по-прежнему мечтают о воссоединение пары.

Горячо! Победительница Холостяк 10 засветила стройные ножки на дерзком фото из гримерки

Даша из Холостяк-10 сделала дерзкое селфи (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Не будет слез и соплей: победительница Холостяк-10 Даша подвела итоги проекта

  • Красавица,помирись с Максом, вы красивая пара, правда
  • За тобой приятно наблюдать. Такая красотка, очень нравится слушать твои советы, я прислушиваюсь
  • Господи Боже мой. Какая красивая, не могу просто
  • Очень красивая
  • Самые красивые ножки
  • Очень красивая и искренняя
  • Дуже гарна і ніжки стрункі
  • Невероятная

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк 10 Даша Ульянова засветила колечко от Макса Михайлюка.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Холостяк
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