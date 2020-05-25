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Горячий красавчик: Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как делает тело рельефным

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2020 - 19:31
Горячий красавчик: Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как делает тело рельефным
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс также опубликовал эффектное фото

В прошедшую пятницу, 22 мая, завершился десятый сезон самого романтического реалити Холостяк. Наконец, была раскрыта главная интрига проекта - выбор холостяка. Герой 10-го сезона Макс Михайлюк сделал предложение Даше Ульяновой. Однако на этом интриги шоу не закончились. Теперь его поклонники ждут пост-шоу, в котором станет известно - получилось ли у Макса и Даши построить отношения после проекта или же их чувства успели остыть. При этом Михайлюк и Ульянова держат свои отношения в строжайшем секрете. И пока что не публикуют совместные фото или видео.

И все же звездная пара делится обновлениями по отдельности друг от друга. К примеру, Даша Ульянова на прошедших выходных расслаблялась в Одессе. К слову, родном городе Макса, где живут его родители. Участница шоу остановилась в одном из отелей на берегу Черного моря. А также показала фолловерам уникальные архивные фото, на которых похвасталась обручальным кольцом - тем самым, которое ей вручил Макс в финале шоу.

А вот Макс не особо активно публикует фото с шоу со своим участием. Холостяк-10 предпочитает делиться кадрами со своими друзьями и коллегами. А на выходных Михайлюк показал фрагмент тренировки. На проекте Макс неоднократно уточнял, что занимается тайским боксом. Да и участницы шоу были приятно поражены его спортивной фигурой. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Сам же Макс с удовольствием публикует на своей инстаграм-страничке эффектные кадры с различных фотосессий. Сложно не отметить, что холостяк действительно в роскошной форме.

К примеру, на днях Михайлюк опубликовал снимок, на котором позирует с расстегнутой рубашкой, демонстрируя кубики пресса.

Горячий красавчик: Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как делает тело рельефным

Фото: instagram.com/flymax305

Поклонницы Макса тогда засыпали его восторженными комментариями:

  • Самый красивенный холостяк за все сезоны!
  • Самый милый холостяк, за все сезоны
  • Дуже гарний...чорний колір Вам підходить
  • Лучший "холостяк”
  • Этот красавчик ослепляет меня. Дайте поскорее очки
  • Опасное фото для девушек подписанных на Вас!
  • Який гарячий красунчик, і голос класний
  • Просто супер
  • Красавчик, что ж еще сказать… плюс настоящий мужчина!!

Напомним, ранее Дана из Холостяк-10 заговорила о причинах расставания с Максом Михайлюком.

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Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины Холостяк
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