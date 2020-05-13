Горячий душ и латте: Надя Дорофеева рассказала, какие мелочи делают ее счастливой

Певица очаровала милым домашним кадром в одном лишь свитшоте
Надя Дорофеева на карантине стала больше общаться с поклонниками и показывать им моменты из своей жизни на самоизоляции. Певица с удовольствием готовит всякие вкусности и даже немного поправилась, а еще устраивает домашние фотосеты в стильных образах и ведет прямые эфиры. Как недавно призналась артистка, больше всего ей не хватает живого общения с людьми и она уже очень по всем соскучилась. Но есть и простые ежедневные мелочи, которые поднимают ей настроение и делают счастливой.
Надя решила поделиться с фанами своим списком привычек и приятных мелочей. Артистка сопроводила публикацию милым домашним селфи, на котором она позирует, сидя на полу своей гардеробной в одном лишь белом свитшоте и подогнув ноги.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"ПРИВЫЧКИ
№ 1 Радоваться всему, особенно мелочам:
А чему радуетесь вы?" - откровенно поделилась Дорофеева.
Пользователи сети принялись осыпать артистку комплиментами и благодарить ее за мотивацию.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила стройностью форм на дерзких фото - певица устроила домашнюю фотосессию в стильных луках.