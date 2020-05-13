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Горячий душ и латте: Надя Дорофеева рассказала, какие мелочи делают ее счастливой

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2020 - 09:56
Горячий душ и латте: Надя Дорофеева рассказала, какие мелочи делают ее счастливой
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица очаровала милым домашним кадром в одном лишь свитшоте

Надя Дорофеева на карантине стала больше общаться с поклонниками и показывать им моменты из своей жизни на самоизоляции. Певица с удовольствием готовит всякие вкусности и даже немного поправилась, а еще устраивает домашние фотосеты в стильных образах и ведет прямые эфиры. Как недавно призналась артистка, больше всего ей не хватает живого общения с людьми и она уже очень по всем соскучилась. Но есть и простые ежедневные мелочи, которые поднимают ей настроение и делают счастливой.

Надя решила поделиться с фанами своим списком привычек и приятных мелочей. Артистка сопроводила публикацию милым домашним селфи, на котором она позирует, сидя на полу своей гардеробной в одном лишь белом свитшоте и подогнув ноги.

Горячий душ и латте: Надя Дорофеева рассказала, какие мелочи делают ее счастливой

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"ПРИВЫЧКИ
№ 1 Радоваться всему, особенно мелочам:

  • Я очень счастлива, когда пью вкусный горячий чай с имбирём, мёдом и обязательно чтоб он был немного острым
  • Обожаю долго стоять под очень горячим душем, хотя знаю, что это не очень полезно
  • Я радуюсь всему, что имею, до сих пор не верю, что у меня есть своя машина и каждый раз садясь за руль - я чувствую себя почему-то маленькой, но очень-очень крутой
  • Радуюсь, когда я никого не просила, а мне взяли и привезли вкуснейший латте, зная что я очень его люблю
  • Радуюсь, когда строчка из книги может смотивировать к чему-то новому
  • Радуюсь, когда я купила кому-то подарок и увидела, что попала в точку
  • И ещё так приятно иногда чувствовать себя красивой и нужной

А чему радуетесь вы?" - откровенно поделилась Дорофеева.

Пользователи сети принялись осыпать артистку комплиментами и благодарить ее за мотивацию.

  • Я радуюсь всемуу
  • Вай какая
  • Новый маникюр?
  • Гарнюня))))
  • Красотка
  • Новий манікюр
  • Я радуюсь тебе, обажаю тебя
  • Красотка, очень мотивируешь
  • Радуюсь всему самому простому
  • прекрасная девушка
  • Если ты счастлива, я рада
  • Радуюсь, когда мой кумир счастлив

Горячий душ и латте: Надя Дорофеева рассказала, какие мелочи делают ее счастливой

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила стройностью форм на дерзких фото - певица устроила домашнюю фотосессию в стильных луках.

Теги Новости Украины певецНадя Дорофеева
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