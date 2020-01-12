Горячая Слава из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках

Певица показала фигуру в купальнике
Слава Каминская из группы НеАнгелы интригует поклонников фото с остова Бали. И дело не только в аппетитных формах певицы, которые она охотно демонстрирует на фото, но и в слухах о новом романе звезды, которые та искуссно подогревает снимками с известным украинским актером Павлом Вишняковым. Артист ни на шаг не отходил от дочки Славы, Лауры, и с удовольствием проводил время с девочкой на экскурсии. Кстати, сын певицы, Леонард стал для мамы личным фотографом и сделал несколько фото с ней. Также певица балует поклонников и горячими кадрами.
Звезда опубликовала свежее эффектное фото в черно-белом бикини с флористическим принтом. На снимке она демонстирует стойку на голове. При этом хорошо видны ее стройные формы и волнительные изгибы тела.
"Мама, делай зарядку - у тебя попа большая", – подписала она пикантный кадр на фоне остроных пейзажей.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Поклонники певицы заверили ее, что она выглядит отлично, а ее формам можно только позавидовать.
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Фото: Слава Каминская с сыном и дочкой (instagram.com/babaslavka)
Ранее Слава Каминская из НеАнгелов покорила красочными фото на отдыхе с детьми Лаурой и Леонардом. Певица судовольствием проводит время с малышами, а помогают ей на Бали мама Тамара и няни.
К слову, Слава из НеАнгелов пожаловалась на отель, в котором остановилась во время отпуска.