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Горячая Слава из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2020 - 18:37
Горячая Слава из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица показала фигуру в купальнике

Слава Каминская из группы НеАнгелы интригует поклонников фото с остова Бали. И дело не только в аппетитных формах певицы, которые она охотно демонстрирует на фото, но и в слухах о новом романе звезды, которые та искуссно подогревает снимками с известным украинским актером Павлом Вишняковым. Артист ни на шаг не отходил от дочки Славы, Лауры, и с удовольствием проводил время с девочкой на экскурсии. Кстати, сын певицы, Леонард стал для мамы личным фотографом и сделал несколько фото с ней. Также певица балует поклонников и горячими кадрами.

Звезда опубликовала свежее эффектное фото в черно-белом бикини с флористическим принтом. На снимке она демонстирует стойку на голове. При этом хорошо видны ее стройные формы и волнительные изгибы тела.

"Мама, делай зарядку - у тебя попа большая", – подписала она пикантный кадр на фоне остроных пейзажей.

Эффектное фото можно посмотреть тут

Горячая Слава из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники певицы заверили ее, что она выглядит отлично, а ее формам можно только позавидовать.

  • У тебя шикарная фигура красивые ягодицы
  • Просто попа нарывается на комплименты
  • Класс
  • Мама шо надо. И попа тоже
  • Красиво!
  • Круто, в хорошей форме, молодцы!
  • Да просто бомбей, как всегда, неотразимая
  • Все шикарно!
  • Мама сторойняшка

Скриншот комментариев

Горячая Слава из НеАнгелов в бикини впечатлила эффектной стойкой на руках

Фото: Слава Каминская с сыном и дочкой (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов покорила красочными фото на отдыхе с детьми Лаурой и Леонардом. Певица судовольствием проводит время с малышами, а помогают ей на Бали мама Тамара и няни.

К слову, Слава из НеАнгелов пожаловалась на отель, в котором остановилась во время отпуска.

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