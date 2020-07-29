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Горячая штучка: откровенная Полякова в микробикини рассекретила свой вес и длину ножек

Среда 29 июля 2020 10:39
Горячая штучка: откровенная Полякова в микробикини рассекретила свой вес и длину ножек
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Певица похвасталась стройными спортивными формами и кулинарными талантами

Оля Полякова может похвастаться точеными формами и стальным прессом с кубиками – это результат ее постоянных усилий и трудов, ведь певица занимается с тренером, посещает различные эстетические процедуры для красоты тела и упругости кожи, занимается танцами, а также сама запустила марафон для всех желающих стать обладательницами идеальных форм. Лето она коротает на даче, где, к слову, скучать певице не приходится.

Звезда предстала в бело-голубом бикини с принотом горошек и красными вставками. Она позирует босиком на траве на фоне дачных построек. Глаза спрятаны от солнца за темными очками, а волосы свободно развиваются.

"На даче! Пошла готовить кабачковую икру!" - с юмором подписала кадр звезда.

Поклонники искупали певицу в овациях и комплиментах, восхищаясь ее идеальной формой, спортивным подтянутым тело и соблазнительной фигурой. Звезда охотно отвечала на вопросы поклонников и в порыве откровения даже рассекретила свои некоторые параметры. Так, ее вес составляет 65 кг, а длина ног – 126. К слову, у обладательницы самых длинных ножек в мире, россиянки Екатерины Лысиной, эта цифра составляет 133 см, так что Оля может похвастаться практически рекордными параметрами!

Горячая штучка: откровенная Полякова в микробикини рассекретила свой вес и длину ножек

Горячая штучка: откровенная Полякова в микробикини рассекретила свой вес и длину ножек

Скриншот комментариев

"Топ!" - подписала фото подруги еще одна обладательниц бесконечных ножек Леся Никитюк.

  • Ох, Оля молодчина, и физкультура на высшем уровне!
  • Крутая
  • Богиня
  • Ну як можна бути такою гарною.Фігурка просто клас!
  • Яка фігура
  • Супер-женщина
  • Оленька, вы шикарны
  • Как ноги могут быть такими длинными

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Оля Полякова в черном купальнике на яхте спровоцировала споры в сети.

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