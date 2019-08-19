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Горячая штучка: Хайди Клум демонстрирует голую грудь и упругие ягодицы

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.08.2019 - 18:30
Горячая штучка: Хайди Клум демонстрирует голую грудь и упругие ягодицы
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

46-летняя знаменитость оголилась в Instagram

Хайди Клум и ее муж – 29-летний музыкант Том Каулитц – продолжают наслаждаться отдыхом на яхте в Италии. И если Том все время посвящает различным морским забавам, то Хайди успевает постить их многочисленные приключения в сеть. Порой кадры носят весьма откровенный характер. Знаменитость показала своим фолловерам массу «горячих» фото в купальниках, а также в различных стильных нарядах. Настало время для максимальной оголенности.

Горячая штучка: Хайди Клум демонстрирует голую грудь и упругие ягодицыХайди оголилась для своих фолловеров (фото: instagram.com/heidiklum)

Несколько часов назад звезда опубликовала жаркие кадры, где позирует с совершенно голой грудью. Хайди сидит на фоне моря, загадочно глядя в морскую даль и придерживая рукой под грудью полотенце, которое, впрочем, не играет никакой роли. «Все, что я вижу – вода», – написала она. Поклонники высоко оценили как креативную подпись, так и пышную грудь 46-летней звезды. За несколько часов фото набрало более 300 000 лайков и массу восторженных комментариев. Стоит отметить, что свежая и счастливая Клум их достойна.

Горячая штучка: Хайди Клум демонстрирует голую грудь и упругие ягодицыДоброе утро от Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Позже она показала еще пару интимных постов. Модель добавила короткий ролик: их с Томом утро. Она показала мерно раскачивающую на волнах яхту в мягком утреннем свете, а также спящего прямо здесь Тома. Вокруг видно оставшиеся с ночи атрибуты вечеринки. «Когда ты просыпаешься на свежем воздухе в такой локации. А муж еще спит», – добавила Хайди романтическую подпись.

Том Каулитц в объективе жены (фото: instagram.com/heidiklum)

Как любящая жена, красотка не стала его будить, а отправилась пить кофе. Вслед за роликом она показала живописное фото, где предстала в белом купальнике с чашкой в руке. Выглядит она как всегда – просто роскошно. При взгляде на стройную блондинку ни за что не дашь ей ее реальный возраст. Что ж, судя по их взаимопониманию с молодым супругом и ее веселому нраву, чувствует она себя также не на 46.

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