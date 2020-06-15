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Горячая победительница Холостяк-9 в прозрачных трусиках заговорила о детях

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2020 - 10:38
Горячая победительница Холостяк-9 в прозрачных трусиках заговорила о детях
Дария Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Дарина Квиткова показала горячий образ с домашним питомцем

Победительница Холостяк-9, а теперь уже не просто избранница, а законная жена Никиты Добрынина Дарина Квиткова не утаивает от поклонников практически ничего. Ее жизнь, как на ладони, а в Instagram она делится своими мыслями, переживаниями, новостями, советуется с подписчиками, мотивирует и делится своим опытом. В профиле у девушки часто можно встретить довольно откровенные снимки, Даша, кроме всего прочего, модель, она умеет естетично раздеваться на камеру и срывать овации поклонников после публикации жарких фото.

Так, жена экс-холостяка показала одновременно чувственное и милое фото в прозрачном белье, а грудь "прикрыла" своим любимцем – 4-х месячным котенком Каспером. Пара взяла малыша еще в начале карантина. За короткое время он успел заметно подрости.

Дария Квиткова сделала жаркое селфи с домашним питомцем(фото: instagram.com/kvittkova)

"Почему никто не предупреждал, что дети так быстро растут? Я не успеваю за этим пушистым", - поинтересовалась Даша, прижимая к груди подросшего Каспера. На вопрос, планирует ли пара зводить детей, а не питомцев, девушка ответила утвердительно: "Планируем, конечно!"

Горячая победительница Холостяк-9 в прозрачных трусиках заговорила о детях

Скриншот комментариев

Поклонники делали комплименты одновременно Даше и Касперу, который очаровал абсоютно всех.

  • Дуже гарненькі
  • Красавчик
  • Така ніжна
  • Красуня
  • Сексуальна дівчина
  • Прелесть
  • Крутая!
  • Боже, зачем вам худеть? Вы прекрасны
  • Няшечки
  • Белье- огонь

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Никита Добрынин и Дарина Квикова в романтичных образах очаровали нежностью на лавандовом поле.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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