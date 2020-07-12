Горячая мамочка: Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини

Певица наслаждается отдыхом на море вместе с дочерьми
Карантин все еще продолжается и границы Евросоюза пока что закрыты. Однако украинская певица Светлана Лобода, живущая в основном в России, как-то нашла возможность обойти эту преграду и отправиться на море. Вместе с дочерьми - 9-летней Евой и 2-летней Тильдой артистка наслаждается отдыхом в Греции и делится в сети красочными снимками.
Так, 37-летняя Лобода без стеснения демонстрирует шикарную фигуру, которую выгодно подчеркивает бикини с тигровым принтом. Жаркий пляжный лук дополняют солнцезащитные очки и эффектные позы на фоне Средиземного моря.
"Маленькая пауза на отдых перед большим прыжком. Я в предвкушении", - прокомментировала кадры звезда.
Светлана Лобода похвасталась точеной фигурой в бикини (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Позднее Светлана также опубликовала трогательные фото с младшей доченькой Тильдой. Певица набросила на купальник бежевую накидку, а малышка запечатлена в зеленой футболке. Артистка пока что не показывает лицо девочки, так что она снята спиной к камере, прижавшись к маме.
"Держать эту крошечную ручку - мое самое большое счастье", - трепетно написала Лобода.
Светлана Лобода растрогала фото с младшей дочерью Тильдой (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Поклонники пришли в восторг от идеальных форм звездной мамочки, а также умиляются нежным кадрам с дочкой.
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Ранее Светлана Лобода похвасталась дерзким образом в косухе от Versace и кожаных шортах.