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Горячая мамочка: Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини

Воскресенье 12 июля 2020 09:51
Горячая мамочка: Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Певица наслаждается отдыхом на море вместе с дочерьми

Карантин все еще продолжается и границы Евросоюза пока что закрыты. Однако украинская певица Светлана Лобода, живущая в основном в России, как-то нашла возможность обойти эту преграду и отправиться на море. Вместе с дочерьми - 9-летней Евой и 2-летней Тильдой артистка наслаждается отдыхом в Греции и делится в сети красочными снимками.

Так, 37-летняя Лобода без стеснения демонстрирует шикарную фигуру, которую выгодно подчеркивает бикини с тигровым принтом. Жаркий пляжный лук дополняют солнцезащитные очки и эффектные позы на фоне Средиземного моря.

"Маленькая пауза на отдых перед большим прыжком. Я в предвкушении", - прокомментировала кадры звезда.

Светлана Лобода похвасталась точеной фигурой в бикини (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Позднее Светлана также опубликовала трогательные фото с младшей доченькой Тильдой. Певица набросила на купальник бежевую накидку, а малышка запечатлена в зеленой футболке. Артистка пока что не показывает лицо девочки, так что она снята спиной к камере, прижавшись к маме.

Горячая мамочка: Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини

"Держать эту крошечную ручку - мое самое большое счастье", - трепетно написала Лобода.

Горячая мамочка: Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини

Светлана Лобода растрогала фото с младшей дочерью Тильдой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники пришли в восторг от идеальных форм звездной мамочки, а также умиляются нежным кадрам с дочкой.

  • Красивая, успешная!!! Очень приятно смотреть. Хорошо что я подписалась на вагу страницу
  • Тигрица, моя Царица
  • Какая секси кошечка
  • Идеальное тело, и не скажешь что рожала ! Королева !
  • Вау, Огоньь
  • Идеальная.
  • Бог мой, тигрица. Ждём-с!
  • У меня передоз милоты
  • Какая милая,счастья ей и вам
  • вы такие прекрасные
  • Какая милота
  • Какая прелесть. Малышка Тильда
  • Блин, почему вы такая красивая и привлекательная??

Горячая мамочка: Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини

Скриншот комментариев

Ранее Светлана Лобода похвасталась дерзким образом в косухе от Versace и кожаных шортах.

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