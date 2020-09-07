Горячая мамочка: полуобнаженная Алессандра Амбросио мотивировала сеть спортивным телом в бикини

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель наслаждается отдыхом

Алессандра Амбросио продолжает будоражить воображение поклонников своими красочными снимками в крошечном бикини. В этот раз она показала фото в очередном пляжном необычном наряде. Звезда надела купальник бледно-розового оттенка: крошечные стринги и бюстгальтер практически полностью оголили тело 39-летней бразильской супермодели. Сверху она одягла легкую накидку, а образ дополнила шляпкой-панамой.

Модель мотивировала сеть своим телом на занятия фитнесом (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Фанаты дважды мамы не могли налюбоваться Алессандрой, которая выглядит невероятно стройной. «Прекрасное и чистое тело», «Идеал», «Ты нереальная», – такие комплименты получает звезда за свое безупречное тело и умение его выгодно преподнести с помощью эффектных нарядов. Многие отметили, что собираются после таких фото отправиться спортзал.

Алессандра отдыхает на Мальдивах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В сториз модель показала, что они с детьми собрались на пляж загорать и заниматься водными видами спорта. Аня Луиза была в приподнятом настроении, а вот Ноа, судя по его заспанному лицу, не горел желанием отправляться серфить. Тем не менее, активная мамочка собрала всех и отвезла на пляж. Там же семейство отметило день рождения друга Алессандры.

К слову, в последнее время Амбросио стала заметно реже постить фото своего бойфренда Николо Одди. Бизнесмен появляется в редких сториз знаменитой красавицы, а вот на ее странице за весь отпуск нет ни одного совместного снимка. По всей видимости, Алессандра вспомнила знаменитое выражение, что счастье любит тишину.