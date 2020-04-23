Горячая мамочка: Эшли Грэм блеснула аппетитными формами в откровенном купальнике

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель тоскует по путешествиям

Эшли Грэм не осталась в стороне от праздника, который объединил все интернет-сообщество – Дня Земли. Так, 32-летняя модель и молодая мама показала ролик, снятый на фоне живописной природы. Видео Эшли плывет на sup-доске, демонстрируя роскошные виды.

«Чувствую себя еще более благодарной за природу в эти дни. Я думаю, мы все узнали, насколько мощным может быть свежий воздух и солнце за последние несколько недель! Это снято в поездке, которую я провела с мамой в последний День матери сразу после того, как я узнала, что беременна. Всем счастливого Дня Земли! Давайте все делать свое дело и любить маму, чтобы наши дети и их дети могли наслаждаться этой прекрасной планетой!», – написала пышнотелая красотка.

Архивное видео Эшли (видео: instagram.com/ashleygraham)

Эшли позирует в откровенном слитном черном купальнике с розовыми переплетами на спине и шляпке. А потому, кроме пейзажей, она показала и свои выдающиеся формы. Фолловеры оценили лук «горячей мамочки» на «отлично», засыпав ее приятными словами и комментриями. Нужно отметить, что Грэм, которая всегда следит за своим телом, выглядит подтянутой и стройной.

К слову, фанаты звезды стали также спрашивать, откуда такой необычный купальник. Эшли с удовольствием ответила, что изделие – из ее собственной линии, которую модель запустила уже давно. Фишка бренда – универсальность и оригинальный крой. Купальники рассчитаны на девушек всех комплекций, а потому здесь легко найдется модель на любой вкус.

Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Также Эшли продемонстрировала пару фото, где предстала в стильном полосатом костюме: широких брюк и длинного пальто. По всей видимости, красавица заскучала по профессиональной деятельности. Она позирует на фоне солнца, приняв модельную позу. Образ Эшли дополнила пучком и солнцезащитными очками. Получилось стильно и ненавязчиво. Берем на вооружение образ молодой мамочки!