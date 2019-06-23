ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Горячая Каменских в кожаном комбинезона пленила бесконечными ногами

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2019 - 09:47
Горячая Каменских в кожаном комбинезона пленила бесконечными ногами
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала стройные формы

Настя Каменских даже после замужества не перестает радовать поклонников откровенными фотосетами и пикантными образами. Она, наконец-то, рассекретила имя автора своих горячих домашних фотосессий, продюсера и рэпера, а теперь и ее законного мужа, Потапа. Артист гордится своей женой - талантливой красавицей, а также хвалит ее кулинарные умения, ведь Настя оказалась еще и прекрасной хозяйкой – она успевает найти в плотном графике время для экспериментов на кухне и порадовать супруга изысками. Певица также находит время для съемок в рекламе и балует поклонников эффектными фотосетами. Например, на свежем фото в Instagram звезда позирует в черном кожаном комбинезоне с множеством молний.

Роскошная певица продемонстрировала свою шикарную фигуру и длинные стройные ножки. Наряд идеально повторил контуры ее тела и подчеркнул область декольте. Она держит в руках кожаную куртку с бахромой, а в качестве обуви отдала предпочтение туфлям на шпильке. Аксессуары – кожаные браслеты и серебряные цепочки с кулонами.

Поклонники по достоинству оценили новый образ Насти. Они восхитились ее формами и обратили особое внимание на бесконечные ноги звезды.

Горячая Каменских в кожаном комбинезона пленила бесконечными ногами

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Такая ..... Просто супер!", "Настя крутая", "Вы лучшая", "Настя Потапенко - сама женственность и красота! Повезло Потапу!", "Образ супер!", "Настя клевая и Потап красавчик! Крутая пара!", "Які ноги!", "Красотуля", - писали впечатленные фаны.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.

Ранее  загоревшая Настя Каменских без косметики покорила внешним видом.

"Тебе идет": Потап и Настя Каменских показали романтику в постели (видео) "На Шер похожа": Настя Каменских с короной на голове напомнила поклонникам известную певицу
Новости Украины Настя Каменских
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь