Гордость мамы: Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Сын украинской певицы учится в Великобритании

Тина Кароль, которая покорила украинцев своим эффектным и проникновенным исполнением гимна Украины на День Независимости с крыши консерватории, поделилась новым очаровательным снимком своего подросшего сыночка Вениамина. 10-летний мальчик видится с мамой не так уж часто, ведь он живет в Великобритании и учится там в местной школе. Судя по всему, сегодня у него был первый день учебы.

В разделе сториз своего Instagram аккаунта Тина опубликовала милое фото нарядного Вени. Мальчик облачен в голубую рубашку с темным галстуком и довольно улыбается на камеру. В подписи артистка забавно обыграла то, что 29 августа также первый день работы новоизбранного украинского парламента.

"За нами майбутнє. Поки ще не в Раду, а до школи! Та все попереду. Гордість мами", - прокомментировала кадр счастливая и гордая звездная мама.

Фото: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)

Растроганные подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что у Вениамина - мамина улыбка.

Красавец, глаза,улыбка

Красавчик!

Наше будущее

Лапочка

Дуже гарний хлопчик! Успіхів йому!

Наше будущее,мамина гордость

Учись на отлично, мамина улыбочка

Красунчик！

Такий гарний і милий як мама

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

Напомним, недавно Тина Кароль поделилась милым видеороликом с сыном. 10-летний Вениамин поддержал маму накануне выхода ее нового клипа, а также забавно поучил правильно произносить слова на английском языке. Что неудивительно, ведь мальчик учится в Великобритании и может похвастаться великолепным произношением.

Ранее Тина Кароль рассказала, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну Вениамину от умершего отца Евгения Огира. По ее словам, у мальчика отличные способности к математике. Поклонники также не раз отмечали, что Веня очень похож на папу внешне.