Гордость мамы: Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника

Сын украинской певицы учится в Великобритании
Тина Кароль, которая покорила украинцев своим эффектным и проникновенным исполнением гимна Украины на День Независимости с крыши консерватории, поделилась новым очаровательным снимком своего подросшего сыночка Вениамина. 10-летний мальчик видится с мамой не так уж часто, ведь он живет в Великобритании и учится там в местной школе. Судя по всему, сегодня у него был первый день учебы.
В разделе сториз своего Instagram аккаунта Тина опубликовала милое фото нарядного Вени. Мальчик облачен в голубую рубашку с темным галстуком и довольно улыбается на камеру. В подписи артистка забавно обыграла то, что 29 августа также первый день работы новоизбранного украинского парламента.
"За нами майбутнє. Поки ще не в Раду, а до школи! Та все попереду. Гордість мами", - прокомментировала кадр счастливая и гордая звездная мама.
Фото: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)
Растроганные подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что у Вениамина - мамина улыбка.
Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)
Напомним, недавно Тина Кароль поделилась милым видеороликом с сыном. 10-летний Вениамин поддержал маму накануне выхода ее нового клипа, а также забавно поучил правильно произносить слова на английском языке. Что неудивительно, ведь мальчик учится в Великобритании и может похвастаться великолепным произношением.
Ранее Тина Кароль рассказала, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну Вениамину от умершего отца Евгения Огира. По ее словам, у мальчика отличные способности к математике. Поклонники также не раз отмечали, что Веня очень похож на папу внешне.