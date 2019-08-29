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Гордость мамы: Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.08.2019 - 14:36
Гордость мамы: Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Сын украинской певицы учится в Великобритании

Тина Кароль, которая покорила украинцев своим эффектным и проникновенным исполнением гимна Украины на День Независимости с крыши консерватории, поделилась новым очаровательным снимком своего подросшего сыночка Вениамина. 10-летний мальчик видится с мамой не так уж часто, ведь он живет в Великобритании и учится там в местной школе. Судя по всему, сегодня у него был первый день учебы.

В разделе сториз своего Instagram аккаунта Тина опубликовала милое фото нарядного Вени. Мальчик облачен в голубую рубашку с темным галстуком и довольно улыбается на камеру. В подписи артистка забавно обыграла то, что 29 августа также первый день работы новоизбранного украинского парламента.

"За нами майбутнє. Поки ще не в Раду, а до школи! Та все попереду. Гордість мами", - прокомментировала кадр счастливая и гордая звездная мама.

Гордость мамы: Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника

Фото: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)

Растроганные подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что у Вениамина - мамина улыбка.

  • Красавец, глаза,улыбка
  • Красавчик!
  • Наше будущее
  • Лапочка
  • Дуже гарний хлопчик! Успіхів йому!
  • Наше будущее,мамина гордость
  • Учись на отлично, мамина улыбочка
  • Красунчик！
  • Такий гарний і милий як мама

Гордость мамы: Тина Кароль умилила сеть фото стильного сына-школьника

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

Напомним, недавно Тина Кароль поделилась милым видеороликом с сыном. 10-летний Вениамин поддержал маму накануне выхода ее нового клипа, а также забавно поучил правильно произносить слова на английском языке. Что неудивительно, ведь мальчик учится в Великобритании и может похвастаться великолепным произношением.

Ранее Тина Кароль рассказала, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну Вениамину от умершего отца Евгения Огира. По ее словам, у мальчика отличные способности к математике. Поклонники также не раз отмечали, что Веня очень похож на папу внешне.

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