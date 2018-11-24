Головокружительное утро: Каменских позировала для фото вниз головой

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских занимается спортом для поддержания тела в форме. Чтобы разнообразить тренировку Настя решила сделать оригинальный снимок

У знаменитой украинской певицы Насти Каменских, которая, между прочим, собирается укрощать крокодилов на сцене, выдалось необычное утро. После него она порадовала своих поклонником фото, где позирует вниз головой. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте Насти.

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Звезда отправилась покорять Латинскую Америку и пока ей это удается с легкостью, но даже после сотен ярких вечеринок и "дефиле" по красным дорожкам украинская красавица не забывает с утра пораньше встать и отправиться в спортзал для поддержания тела.

Чтобы тренировка не проходила скучно, Каменских решила сделать оригинальное фото и ей это удалось. В кадре Настя позирует вверх тормашками в компании своего верного спутника Потапа и тренера, в это же самое время она гримасничает, изображая губами "уточку".

А к эффектной фотографии, на которой она в прекрасной спортивной форме, знаменитость добавила лаконичный комментарий: "Любимое спортивное утро".

Под фотографией фолловеры похвалили своего кумира за пропаганду спорта.

Напомним, Настю Каменских заметили в объятиях известного певца. Исполнительница, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известным пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna).

До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.

Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".

Видео: РБК-Украина