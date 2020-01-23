Голос страны 10: топ-5 любопытных фактов о вокальном шоу

Голос страны 10 (фото: пресс-служба)

За десять сезонов шоу Голос страны почти 100 000 желающих подали заявки на участие

На канале «1+1» стартовал юбилейный сезон вокального шоу Голос страны-10. За это время проект открыл тысячи мощных голосов и неординарных тембров, зажег десятки звезд и соединил сердца многих пар. Мы собрали интересные факты о популярное вокальном шоу Украины.

Интересные факты о шоу Голос страны 10

№1 Голос страны - украинская адаптация шоу TheVoice, созданного в Нидерландах. Украина стала второй страной, которая получила право на формат. Сегодня в мире более 20 стран приобрели права на реализацию шоу и несмотря на это именно украинская версия признана представителями формата одной из лучших адаптаций шоу TheVoicе в мире. Каждый выпуск по ТВ смотрят более 5 млн зрителей, а официальный YouTube канал шоу получил золотую кнопку и имеет более 2 млн подписчиков.

Кстати, видео участницы первого эпизода Ольги Мельник, которая на слепых прослушиваниях юбилейного сезона исполнила песню «Lovely», на YouTube в течение суток собрало более 480 000 просмотров, а выступление участника Даниэля Салема попало на вкладку Тренды.

Ольга Мельник - "Lovely" – выбор вслепую – Голос страны 10 сезон

№2 За десять сезонов шоу почти 100 000 желающих обратились к организаторам, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапах слепых прослушиваний перед тренерами за все время выступили более 1500 участников.

№3 В поисках голоса команда проекта проехала почти 80 000 км - расстояние, равное двойной длине экватора нашей планеты.

№4 Традиционно съемки вокального шоу проходят в павильоне ВДНХ в Киеве, накануне его обустраивают в соответствии с концепцией шоу. За 10 сезонов команда потратила 365 дней только на монтаж и демонтаж сцены, декораций и других конструкций в павильоне. Общий вес всех декораций составляет около 150 тонн. А самая тяжелая декорация - рука с микрофоном весит более 350 кг.

№5 За репертуар на Голосе страны ответственный музыкальный продюсер и композитор Руслан Квинта. На проекте звучат популярные украинские и мировые хиты, а старые песни часто получают новое звучание и необычные аранжировки. Интересно, что чаще всего на шоу звучала песня «Верше», которую участники исполняли 8 раз. В частности, одними из самых ярких были выполнения Илларии во втором сезоне, Константина Дмитриева в шестом сезоне и Анны Куксы в седьмом сезоне.

Константин Дмитриев "Верше" - прямой эфир - Голос страны 6 сезон

Напомним, в десятом сезоне Голоса страны впервые в судейских креслах сразу 5 тренеров: рекордсменка по количеству побед в шоу - Тина Кароль, прошлогодний тренер-победитель - Дан Балан, мультиартист - MONATIK и ПТП и NK, которые будут бороться за талантливых участников вместе в двойном кресле. Кому достанется заветный кубок победителя десятого сезона одного из самых успешных проектов телеканала «1+1» мы узнаем в скором времени.

Смотрите юбилейный сезон вокального шоу Голос страны-10 по воскресеньям в 21:00 на канале «1+1».